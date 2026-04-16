Ведомствам установят нормативы по внедрению нейросетей

16 апреля. FINMARKET.RU - Правительственная подкомиссия по вопросамодобрила ключевые показатели эффективности (КПЭ) для ведомств и подведомственных организаций на 2026 год. Такиевводятся в России впервые, рассказали "Известиям" в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Пока КПЭ установлены для 20 органов исполнительной власти. Показатели делятся на сквозные и отраслевые. Среди первых критериев - количество сотрудников ведомств и подведомственных организаций, которым обеспечен доступ к сервисам генеративного ИИ, доля организаций той или иной отрасли, в которых применяется и используется искусственный интеллект, удовлетворенность сотрудников, а также индекс внедрения технологий искусственного интеллекта.

Газета ознакомилась с примерами отраслевых КПЭ по внедрению искусственного интеллекта Минздрава, Минпромторга и Минтранса. Так, с помощью ИИ в подведомственных Минздраву учреждениях к концу 2026 года должно обрабатываться 50% исследований по маммографии против 30% в его начале, 25% рентгеновских снимков области грудной клетки (против 10%), обработанных ИИ исследований компьютерной томографии - с 15 до 25%.

Также из КПЭ для Минпромторга следует, что 17,8% машиностроительных предприятий должно быть оснащено системами компьютерного зрения, а 5,5% предприятий химпрома (против 4,8% на начало этого года) - технологиями интеллектуальной поддержки принятия решений, в том числе для прогнозирования качества готовой продукции, говорится в документах, с которыми ознакомились "Известия".

Также, к примеру, из КПЭ для Минтранса следует, что доля выявленного с помощью ИИ грузового транспорта, нарушающего требования к весовым и габаритным параметрам, должна достигнуть 5% (сейчас нейросети для этого не применяются). А, например, пассажиропоток на беспилотных трамваях, где также используется ИИ, планируется к концу этого года увеличить на 550%.