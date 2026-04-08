Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4534 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,425 руб., максимальный - 11,5125 руб. Было заключено 12384 сделки. Объем торгов составил 35435,17 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4715 руб. за юань.

8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,73 коп. и составил 11,4534 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53715,744 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 714,048 млрд руб., или на...

Потребительские цены на бензин в РФ с 31 марта по 6 апреля выросли относительно предыдущей недели на 0,17% после увеличения на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года и на 0,36% с 17 по 23 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин по...

Инфляция в РФ с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), сообщила Федеральная служба... читать дальше

Российский рынок акций закрылся в "минусе" на фоне дешевеющей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $92 за баррель) на новостях о временном перемирии США и Ирана В Азии в среду наблюдалась уверенная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает целесообразным сохранить возможность предоставления скидок на маркетплейсах, однако это не должно приводить к увеличению комиссий для продавцов и, как следствие, к росту цен на товары для потребителей, заявил журналистам... читать дальше

Крупнейшие экспортеры в марте 2026 года сократили продажу валюты до $2,4 млрд с $3,5 млрд в феврале, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что Банк России убрал из обзора рисков финрынков данные по операциям экспортеров с...

Заинтересованные министерства и ведомства обсуждают продление в РФ моратория на обнуление топливного демпфера в качестве одного из механизмов стабилизации рынка, заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим... читать дальше

Механизм фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка РФ должен сохраняться, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Вопрос о продлении действия этого механизма, вероятно, будет обсуждаться, отметил он. "Это будет решаться...

Котировки нефтяных фьючерсов остаются в глубоком минусе вечером в среду, хотя и отступили от внутридневных минимумов. Стоимость июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:18 мск падает на $14,1 (12,9%), до $95,17 за...

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП Таджикистана в 2026 году на 6,5%, в 2027 году - на 5%, говорится в апрельском докладе ВБ для стран Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic Update). В январе ВБ прогнозировал рост экономики республики в этом году...

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление экономического роста Грузии в 2026 году до 5% с 7,5% в 2025 году, в 2027 году ожидается рост на 5,5%, говорится в апрельском докладе ВБ об экономике региона Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic... читать дальше

Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа сократилась в марте до 37,8% после роста в феврале, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Доля крупнейших банков, которая в августе и сентябре...

ООО "Манго Телеком" (входит в группу "Ростелеком") заплатило дивиденды на сумму 3 млрд рублей, говорится в отчете компании. "Манго Телеком" с марта 2024 года принадлежит структуре ПАО "Ростелеком" - ООО "Телеком-1". В 2024 году "Манго Телеком" заплатил...

Ценовая ситуация на продовольственном рынке РФ в настоящее время в целом стабильная, колебания носят сезонный характер, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Достаточно спокойно (оценивает динамику цен на продукцию - ИФ)....

Акции торгуемых в США европейских компаний уступали по динамике бумагам европейских эмитентов с листингом в Европе девять из последних десяти лет (включая три месяца этого года), по данным Mergermarket. В особенно богатом на публичные размещения 2021 году на...

Иран потребует, чтобы судоходные компании платили пошлину в криптовалюте в размере $1 за баррель за проход танкеров через Ормузский пролив, сообщает в среду Financial Times (FT). Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид...

