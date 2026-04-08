08 апреля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4534 руб.
8 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,73 коп. и составил 11,4534 руб. Минимальный курс юаня составил 11,425 руб., максимальный - 11,5125 руб. Было заключено 12384 сделки. Объем торгов составил 35435,17 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4715 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
08 апреля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 апреля снизилась на 1,31% и составила 53715,744 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53715,744 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 714,048 млрд руб., или на...
.08 апреля 2026 года 19:19
Потребительские цены на бензин в РФ с 31 марта по 6 апреля выросли относительно предыдущей недели на 0,17% после увеличения на 0,27% с 24 по 30 марта 2026 года и на 0,36% с 17 по 23 марта, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала года бензин по... читать дальше
.08 апреля 2026 года 19:14
Инфляция в РФ с 31 марта по 6 апреля составила 0,19% после 0,17% с 24 по 30 марта, также 0,19% с 17 по 23 марта, 0,08% с 11 по 16 марта (из-за праздника расчет за 6 дней), 0,11% с 3 по 10 марта (за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), сообщила Федеральная служба... читать дальше
.08 апреля 2026 года 19:03
Российский рынок акций закрылся в "минусе" на фоне дешевеющей нефтью (фьючерс на Brent откатился ниже $92 за баррель) на новостях о временном перемирии США и Ирана В Азии в среду наблюдалась уверенная позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:57
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает целесообразным сохранить возможность предоставления скидок на маркетплейсах, однако это не должно приводить к увеличению комиссий для продавцов и, как следствие, к росту цен на товары для потребителей, заявил журналистам... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:55
Крупнейшие экспортеры в марте 2026 года сократили продажу валюты до $2,4 млрд с $3,5 млрд в феврале, следует из приложения к обзору рисков финансовых рынков ЦБ РФ. Ранее сообщалось, что Банк России убрал из обзора рисков финрынков данные по операциям экспортеров с... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:52
Продление моратория на обнуление топливного демпфера обсуждается, как и другие меры для рынка нефтепродуктов
Заинтересованные министерства и ведомства обсуждают продление в РФ моратория на обнуление топливного демпфера в качестве одного из механизмов стабилизации рынка, заявил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:48
Механизм фиксации цен на удобрения для рынка РФ "образцовый" и должен сохраняться, считает Шаскольский
Механизм фиксации цен на удобрения для внутреннего рынка РФ должен сохраняться, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский. Вопрос о продлении действия этого механизма, вероятно, будет обсуждаться, отметил он. "Это будет решаться... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:46
Котировки нефтяных фьючерсов остаются в глубоком минусе вечером в среду, хотя и отступили от внутридневных минимумов. Стоимость июньских контрактов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:18 мск падает на $14,1 (12,9%), до $95,17 за... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:44
Всемирный банк (ВБ) ожидает роста ВВП Таджикистана в 2026 году на 6,5%, в 2027 году - на 5%, говорится в апрельском докладе ВБ для стран Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic Update). В январе ВБ прогнозировал рост экономики республики в этом году... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:42
Всемирный банк (ВБ) прогнозирует замедление экономического роста Грузии в 2026 году до 5% с 7,5% в 2025 году, в 2027 году ожидается рост на 5,5%, говорится в апрельском докладе ВБ об экономике региона Европы и Центральной Азии (Europe and Central Asia Economic... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:39
Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа сократилась в марте до 37,8% после роста в феврале, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Доля крупнейших банков, которая в августе и сентябре... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:36
ООО "Манго Телеком" (входит в группу "Ростелеком") заплатило дивиденды на сумму 3 млрд рублей, говорится в отчете компании. "Манго Телеком" с марта 2024 года принадлежит структуре ПАО "Ростелеком" - ООО "Телеком-1". В 2024 году "Манго Телеком" заплатил... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:28
Ценовая ситуация на продовольственном рынке РФ в настоящее время в целом стабильная, колебания носят сезонный характер, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. "Достаточно спокойно (оценивает динамику цен на продукцию - ИФ).... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:23
Акции торгуемых в США европейских компаний уступали по динамике бумагам европейских эмитентов с листингом в Европе девять из последних десяти лет (включая три месяца этого года), по данным Mergermarket. В особенно богатом на публичные размещения 2021 году на... читать дальше
.08 апреля 2026 года 18:16
Иран потребует, чтобы судоходные компании платили пошлину в криптовалюте в размере $1 за баррель за проход танкеров через Ормузский пролив, сообщает в среду Financial Times (FT). Представитель Союза экспортеров нефти, газа и нефтехимической продукции Ирана Хамид... читать дальше
