ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 февраля в размере 77,2736 руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 77,2736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,18 коп.

Американские фондовые индексы начали сессию в пятницу снижением. Трейдеры продолжают пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading... Трейдеры продолжают пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading... читать дальше

Европейские компании, которые входят в расчет фондового индекса Stoxx Europe 600, в январе-феврале объявили о намерениях выкупить свои акции на общую сумму 85,7 млрд евро, что является рекордом для данного периода, по расчетам Barclays. Наибольшую активность проявляют... Наибольшую активность проявляют... читать дальше

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. против чистого убытка 13,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 24%, до 169,4 млрд руб., говорится в сообщении. Выручка выросла на 18,2%, до 287,2 млрд руб., говорится в отчете... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,69 коп. и составил 11,2343 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1745 руб., максимальный - 11,27 руб. Было заключено 10280 сделок. Объем торгов составил 19074,22... Минимальный курс юаня составил 11,1745 руб., максимальный - 11,27 руб. Было заключено 10280 сделок. Объем торгов составил 19074,22...

ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12837,78 (-34,78) руб./грамм; на серебро - 214,73 (-10,18) руб./грамм; на платину - 5602,33 (-157,6) руб./грамм; на палладий - 4394,91 (-147,57) руб./грамм.

Магнитогорский металлургический комбинат сумел сохранить минимальную рентабельность только за счет мер по снижению себестоимости, сказал владелец ММК Виктор Рашников журналистам. При этом текущая рентабельность магнитогорской площадки составляет 2-3%. Такой уровень не позволяет... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 91,2965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,84 коп.

Интерес российских аграриев к такой маржинальной культуре, как подсолнечник, может привести к тому, что в 2026 году впервые в истории РФ площади под ним могут быть больше, чем под яровой пшеницей. "Впервые в истории РФ площади под подсолнечником в этом году могут... "Впервые в истории РФ площади под подсолнечником в этом году могут... читать дальше

7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1150 на 10 млрд 754,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

Годовые темпы роста портфеля ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков по состоянию на 1 февраля 2026 года увеличились до 9,6% с 7,8% на начало года, следует из информации на сайте ЦБ. Это максимальное значение с 1 января 2025 года, когда они составили 10,4% (итоговый... Это максимальное значение с 1 января 2025 года, когда они составили 10,4% (итоговый... читать дальше

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году вырос на 2,1% по сравнению с 2024 годом - до 43 млрд евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) страны. В четвертом квартале экономический рост составил 2,9% год к году по сезонно и календарно... В четвертом квартале экономический рост составил 2,9% год к году по сезонно и календарно... читать дальше

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в феврале увеличились на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В январе годовая инфляция составляла 2,1%. Относительно предыдущего... читать дальше

В течение ближайшей недели с 28 февраля по 6 марта ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

В течение ближайшей недели с 28 февраля по 6 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

