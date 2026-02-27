.
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 февраля в размере 77,2736 руб.
27 февраля 2026 года 17:18
ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 февраля в размере 77,2736 руб.
27 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 77,2736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,18 коп. Это автоматическое сообщение.
27 февраля 2026 года 18:21
Американские фондовые индексы начали сессию в пятницу снижением. Трейдеры продолжают пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:15
Европейские компании, которые входят в расчет фондового индекса Stoxx Europe 600, в январе-феврале объявили о намерениях выкупить свои акции на общую сумму 85,7 млрд евро, что является рекордом для данного периода, по расчетам Barclays. Наибольшую активность проявляют... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:07
"РусГидро" получило чистую прибыль по РСБУ в 2025 году в размере 66,9 млрд руб. против убытка годом ранее
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. против чистого убытка 13,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 24%, до 169,4 млрд руб., говорится в сообщении. Выручка выросла на 18,2%, до 287,2 млрд руб., говорится в отчете... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,69 коп. и составил 11,2343 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1745 руб., максимальный - 11,27 руб. Было заключено 10280 сделок. Объем торгов составил 19074,22...
.27 февраля 2026 года 17:35
ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12837,78 (-34,78) руб./грамм; на серебро - 214,73 (-10,18) руб./грамм; на платину - 5602,33 (-157,6) руб./грамм; на палладий - 4394,91 (-147,57) руб./грамм. Это автоматическое...
.27 февраля 2026 года 17:24
Магнитогорский металлургический комбинат сумел сохранить минимальную рентабельность только за счет мер по снижению себестоимости, сказал владелец ММК Виктор Рашников журналистам. При этом текущая рентабельность магнитогорской площадки составляет 2-3%. Такой уровень не позволяет... читать дальше
.27 февраля 2026 года 17:18
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 91,2965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,84 коп. Это автоматическое сообщение.
.27 февраля 2026 года 17:18
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 77,2736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,18 коп. Это автоматическое сообщение.
.27 февраля 2026 года 17:15
Интерес российских аграриев к такой маржинальной культуре, как подсолнечник, может привести к тому, что в 2026 году впервые в истории РФ площади под ним могут быть больше, чем под яровой пшеницей. "Впервые в истории РФ площади под подсолнечником в этом году могут... читать дальше
.27 февраля 2026 года 17:07
7 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 27 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1150 на 10 млрд 754,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.27 февраля 2026 года 17:06
Годовые темпы роста портфеля ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) банков по состоянию на 1 февраля 2026 года увеличились до 9,6% с 7,8% на начало года, следует из информации на сайте ЦБ. Это максимальное значение с 1 января 2025 года, когда они составили 10,4% (итоговый... читать дальше
.27 февраля 2026 года 17:00
В воскресенье, 8 марта, в России праздник - Международный женский день. Это автоматическое сообщение.
.27 февраля 2026 года 16:41
Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в прошлом году вырос на 2,1% по сравнению с 2024 годом - до 43 млрд евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) страны. В четвертом квартале экономический рост составил 2,9% год к году по сезонно и календарно... читать дальше
.27 февраля 2026 года 16:32
Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в феврале увеличились на 1,9% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). В январе годовая инфляция составляла 2,1%. Относительно предыдущего... читать дальше
.27 февраля 2026 года 16:30
В течение ближайшей недели с 28 февраля по 6 марта ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.27 февраля 2026 года 16:30
В течение ближайшей недели с 28 февраля по 6 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 28 февраля по 6 марта ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
