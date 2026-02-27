Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5563,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3531,82 млрд руб.

27 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 февраля составили по Российской Федерации 5563,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5340,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5634 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5401,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 февраля составили 3531,82 млрд руб. против 3538,23708 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

