СЕГОДНЯ:
НОВОСТИ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5410,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3549,01 млрд руб.
20 февраля 2026 года 11:12
20 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 февраля составили по Российской Федерации 5410,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5194,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5538,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5319,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 20 февраля составили 3549,01 млрд руб. против 3581,88409 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
20 февраля 2026 года 11:41
ВТБ разместит 20 февраля однодневные бонды серии КС-4-1146 на 100 млрд руб. по цене 99,837% от номинала
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1146 объемом 100 млрд рублей по цене 99,837% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,9%... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:33
Первые операции с криптовалютами, если будет принят соответствующий закон, могут пройти до конца текущего года, сказала директор департамента стратегического развития финансового рынка ЦБ Екатерина Лозгачева. "Мы рассчитываем, что в ближайшее время, когда законопроект... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:25
Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA по итогам 2025 года зафиксировал слабое снижение выручки и сократил чистую прибыль на 9,7%. Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в минувшем году составила 1,83 млрд евро против 2,02 млрд... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:13
Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из России по итогам 2025 года составил $156,8 млрд, положительную динамику показали почти все экспортные отрасли, сообщил замминистра промышленности и торговли Роман Чекушов на форуме "Строительство пространства доверия и... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:12
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5410,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3549,01 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 февраля составили по Российской Федерации 5410,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5194,8 млрд руб. На... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:12
0 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 24 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1147 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:06
Объем денежной базы в узком определении в России на 13 февраля составил 19 трлн 607,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 6 февраля денежная база в России равнялась 19 трлн 485,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,62%, или на 122,2... читать дальше
.20 февраля 2026 года 11:04
Банк России 19 февраля 2026 года не проводил расчеты с иностранной валютой, следует из материалов ЦБ. Это обычная ситуация для дней, когда расчеты выпадают на праздники. Операции в рамках бюджетного правила проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:56
Задолженность госкомпаний РФ перед поставщиками из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в 2025 году выросла в 3 раза, до 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении "Корпорации МСП". "На фоне стабильного роста объема закупок в прошлом году зафиксирован рост... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:48
20 февраля. FINMARKET.RU -Розничные продажи в Великобритании в январе выросли на 1,8% относительно предыдущего месяца - максимальными темпами с апреля 2024 года, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем ожидали повышения... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:46
Американский производитель товаров для здоровья Johnson & Johnson рассматривает возможность продажи ортопедического подразделения, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. В октябре прошлого года J&J объявила, что намерена выделить это подразделение в... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:38
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост банковского кредитования в Азербайджане на 11,2%, говорится в материалах на сайте МВФ. В 2025 году, по данным фонда, объем внутреннего кредитования банками Азербайджана вырос на 29,7%. В текущем году ожидается... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:30
Россия в 2025 году сохранила позицию основного поставщика крабов на рынок Китая. Как сообщили "Интерфаксу" во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на таможенную статистику КНР, в прошлом году доля РФ в крабовом импорте Китая выросла до 34,2% с... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 8,1 пункта (0,292%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2780,94 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,33 пункта (0,292%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:23
Кристин Лагард заявила, что ее "базовым сценарием" является работа на посту президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) до конца текущего срока. Она полагает, что для завершения ее задач на этом посту потребуется весь срок полномочий. Официально срок... читать дальше
.20 февраля 2026 года 10:16
МВД в 2025 г. предотвратило вывод похищенных денежных средств через дистанционные каналы на 25 млрд руб
Правоохранительные органы в 2025 году предотвратили вывод похищенных денежных средств через дистанционные каналы в объеме 25 млрд рублей, заявила представитель МВД России Юлия Меньщикова. "В противодействие дистанционным хищениям мы активно взаимодействуем с банковским... читать дальше
