ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 78,2267 руб., евро - 92,0938 руб.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Названы города с самыми высокими доходами россиян
По итогам 2025 года самые высокие душевые доходы оказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.),...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
11 января 2026 года 09:07

ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 78,2267 руб., евро - 92,0938 руб.

 0  
11 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,63 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 

 
Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
11 января 2026 года 18:02
В Госдуме предлагают установить минимальную стоимость рабочего часа при неполной занятости
В текущем году социальный блок Госдумы будет работать над инициативами, касающимися регулирования рынка труда и установления соцгарантий.

"Одна из главных инициатив, которая уже внесена правительством, - поправки в трудовое законодательство, предполагающие добавление...    читать дальше
11 января 2026 года 17:25
Трамп предложил Кубе "заключить сделку" с США "пока не слишком поздно"
Президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". "Я настоятельно предлагаю им заключить сделку, пока не слишком поздно!" - написал он в соцсети Truth Social в воскресенье. По словам Трампа, "в течение многих лет Куба жила за счет больших...    читать дальше
11 января 2026 года 17:04
Эксперты прогнозируют рост производства мяса в РФ в 2025 году на 1,2%
Производство мяса в РФ в 2025 году может увеличиться на 1,2%, прежде всего за счет умеренного роста в свиноводстве и птицеводстве. Производство говядины снизится, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в годовом обзоре.

Экспорт мяса и субпродуктов может...    читать дальше
11 января 2026 года 16:11
"Газпром" сообщил о первом в этом году рекорде суточных поставок газа в Китай по "Силе Сибири"
"Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 января. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC".

Регулярное (хоть и...    читать дальше
11 января 2026 года 15:18
Белоруссия готовит рамочное соглашение с "Росатомом" по строительству третьего энергоблока на "БелАЭС"
Белоруссия приступила к подготовке рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом" по строительству третьего энергоблока на Белорусской АЭС (БелАЭС, (г. Островец, Гродненская область), сообщил министр энергетики республики Денис Мороз в воскресенье в эфире телеканала "Первый...    читать дальше
11 января 2026 года 12:41
В Москве открылся первый городской зарядный хаб для электромобилей
Первый в РФ крупнейший умный зарядный хаб для электромобилей открылся около станции метро "Волоколамская" в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Это первый в стране самый крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключёнными автомобилями....    читать дальше
11 января 2026 года 10:55
Утвержден план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов в РФ
Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписано, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в воскресенье. План включает в себя более 100 различных...    читать дальше
11 января 2026 года 09:48
Трамп подписал указ, касающийся защиты доходов, получаемых от венесуэльской нефти
Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся защиты доходов, получаемых от венесуэльской нефти, сообщили в Белом доме. Согласно администрации США, речь идет об указе о "защите доходов от венесуэльской нефти на благо американского и венесуэльского...    читать дальше
10 января 2026 года 17:08
В 2025 году Москва одобрила реализацию 88 проектов комплексного развития территорий.
В 2025 году город одобрил реализацию 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). По ним в столице построят свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

"В минувшем году в Москве продолжалась...    читать дальше
10 января 2026 года 14:53
Туристический маршрут Золотое Кольцо расширят на 49 населенных пунктов
Национальный туристический маршрут Золотое кольцо России станет больше: помимо 9 городов к нему добавили 49 населенных пунктов, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

"Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной...    читать дальше
10 января 2026 года 13:42
Президент Туркменистана утвердил планы по развитию основных отраслей экономики страны в 2026 году
Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на первом в 2026 году заседании Кабинета Министров утвердил представленные вице-премьерами планы по развитию основных отраслей национальной экономики, сообщает в субботу Новостной портал Гостелерадио Туркменистана.

Как...    читать дальше
10 января 2026 года 12:35
Число активных пользователей каршеринга в Москве за десять лет выросло в 57 раз
Число активных пользователей каршеринга в Москве за десять лет выросло почти в 57 раз и достигло 1,7 млн человек, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"С каждым годом столичный каршеринг набирает все большую...    читать дальше
10 января 2026 года 11:27
Правительство выделит 1 млрд руб. на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации
Российское правительство планирует направить 1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации в 2026 году. Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал премьер РФ...    читать дальше
10 января 2026 года 10:34
Глава Евросовета считает, что утверждение соглашения между ЕС и МЕРКОСУР выгодно для Европы
Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что утверждение в пятницу государствами-членами ЕС торгового соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) послужит к выгоде экономики Евросоюза.

"Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении...    читать дальше
10 января 2026 года 09:59
Иностранные поставщики канатных дорог уже подсчитывают упущенные доходы - Мантуров
Россия получила дополнительные компетенции в производстве канатных дорог после ухода с отечественного рынка иностранных поставщиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Вчера Мантуров в рамках рабочей поездки в Тверскую область посетил "Тверьканатдор". Предприятие...    читать дальше
