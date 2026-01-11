ЦБ РФ установил курс доллара США с 31 декабря в размере 78,2267 руб., евро - 92,0938 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,63 коп.

11 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп.

.

В текущем году социальный блок Госдумы будет работать над инициативами, касающимися регулирования рынка труда и установления соцгарантий. "Одна из главных инициатив, которая уже внесена правительством, - поправки в трудовое законодательство, предполагающие добавление... "Одна из главных инициатив, которая уже внесена правительством, - поправки в трудовое законодательство, предполагающие добавление... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". "Я настоятельно предлагаю им заключить сделку, пока не слишком поздно!" - написал он в соцсети Truth Social в воскресенье. По словам Трампа, "в течение многих лет Куба жила за счет больших... читать дальше

.

Производство мяса в РФ в 2025 году может увеличиться на 1,2%, прежде всего за счет умеренного роста в свиноводстве и птицеводстве. Производство говядины снизится, сообщил Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) в годовом обзоре. Экспорт мяса и субпродуктов может... Экспорт мяса и субпродуктов может... читать дальше

.

"Газпром" сообщил о первом в 2026 году рекорде суточных поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Новый рекорд установлен 10 января. Поставки российского газа идут в рамках долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC". Регулярное (хоть и... Регулярное (хоть и... читать дальше

.

Белоруссия приступила к подготовке рамочного соглашения с госкорпорацией "Росатом" по строительству третьего энергоблока на Белорусской АЭС (БелАЭС, (г. Островец, Гродненская область), сообщил министр энергетики республики Денис Мороз в воскресенье в эфире телеканала "Первый... читать дальше

.

Первый в РФ крупнейший умный зарядный хаб для электромобилей открылся около станции метро "Волоколамская" в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Это первый в стране самый крупный умный зарядный хаб с динамической балансировкой мощности между подключёнными автомобилями.... читать дальше

.

Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписано, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства в воскресенье. План включает в себя более 100 различных... читать дальше

.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, касающийся защиты доходов, получаемых от венесуэльской нефти, сообщили в Белом доме. Согласно администрации США, речь идет об указе о "защите доходов от венесуэльской нефти на благо американского и венесуэльского... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 78,2267 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 78,01 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 декабря, составляет 92,0938 руб. По сравнению с...

.

В 2025 году город одобрил реализацию 88 проектов комплексного развития территорий (КРТ). По ним в столице построят свыше 14,8 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщает пресс-служба градостроительного комплекса Москвы. "В минувшем году в Москве продолжалась... "В минувшем году в Москве продолжалась... читать дальше

.

Национальный туристический маршрут Золотое кольцо России станет больше: помимо 9 городов к нему добавили 49 населенных пунктов, сообщает пресс-служба зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко. "Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной... "Золотому кольцу исполнится 60 лет в 2027 году. В преддверии юбилейной... читать дальше

.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на первом в 2026 году заседании Кабинета Министров утвердил представленные вице-премьерами планы по развитию основных отраслей национальной экономики, сообщает в субботу Новостной портал Гостелерадио Туркменистана. Как... Как... читать дальше

.

Число активных пользователей каршеринга в Москве за десять лет выросло почти в 57 раз и достигло 1,7 млн человек, сообщил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "С каждым годом столичный каршеринг набирает все большую... "С каждым годом столичный каршеринг набирает все большую... читать дальше

.

Российское правительство планирует направить 1 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку льготников в рамках программы социальной газификации в 2026 году. Постановление о соответствующих изменениях в государственной программе "Развитие энергетики" подписал премьер РФ... читать дальше

.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что утверждение в пятницу государствами-членами ЕС торгового соглашения с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР) послужит к выгоде экономики Евросоюза. "Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении... "Я приветствую сегодняшнее решение Совета ЕС об утверждении... читать дальше

.

Россия получила дополнительные компетенции в производстве канатных дорог после ухода с отечественного рынка иностранных поставщиков, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Вчера Мантуров в рамках рабочей поездки в Тверскую область посетил "Тверьканатдор". Предприятие... читать дальше

.