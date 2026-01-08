Названы города с самыми высокими доходами россиян

8 января. FINMARKET.RU - По итогам 2025 года самые высокие душевыеоказались в Москве (105 тыс. руб. в месяц), Химках (96), Одинцово (95), Реутове (95) и Красногорске (94). Из городов вне московского региона в число лидеров входит Санкт-Петербург (92 тыс. руб.), Пушкин (85), Колпино (84), а также Екатеринбург (78), Краснодар (76) и Сочи (75 тыс. руб. в месяц). Такие данные содержатся в традиционном мониторинге качества жизни населения, который проводит Финансовый университет при Правительстве России, пишет "Российская газета" . Исследование охватило 170 городов с населением более 100 тысяч человек.

Оценки душевых денежных доходов были получены на основании данных о потребительской активности населения городов, собранных с использованием социологических исследований, а также статистики по городам и регионам России из открытых источников. Также использовалось математическое моделирование уровня благополучия населения.

"Денежные доходы - это широкий показатель, который включает себя зарплату наемных работников, доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности, социальные выплаты - пенсии, пособия, стипендии, доходы от собственности, дивиденды, проценты по вкладам, доходы по ценным бумагам, другие инвестиционные доходы, а также прочие денежные поступления. И в этом его ценность, так как он более полно отражает реальное благополучие населения по территории страны, - поясняет декан Факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев. - И здесь мало изменений по сравнению с предыдущими периодами. Лидируют Москва, Московский регион, а также крупные российские промышленные и финансовые центры".

Больше всего за год доходы выросли в Симферополе (37%), Одинцово, Владикавказе, Ростове-на-Дону и Химках (по 36%), Прокопьевске (34%), Ставрополе (33%), Королеве (32%), Сочи, Пензе, Краснодаре, Кисловодске, Назрани и Подольске (по 31%).