Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3873 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2615 руб., максимальный - 11,4415 руб. Было заключено 14411 сделок. Объем торгов составил 17107,73 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4105 руб. за юань.

5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,22 коп. и составил 11,3873 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52443,729 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,338 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,22 коп. и составил 11,3873 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2615 руб., максимальный - 11,4415 руб. Было заключено 14411 сделок. Объем торгов составил 17107,73... Минимальный курс юаня составил 11,2615 руб., максимальный - 11,4415 руб. Было заключено 14411 сделок. Объем торгов составил 17107,73...

.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2025 года снизился до 47,9 пункта по сравнению с 48,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось минимальным с октября... читать дальше

.

Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в понедельник. Участники рынка оценивают ситуацию вокруг Венесуэлы и экономические статданные. На эту неделю запланирована публикация индексов деловой активности в производственном секторе (ISM... На эту неделю запланирована публикация индексов деловой активности в производственном секторе (ISM... читать дальше

.

Цены на медь продолжают обновлять рекорды вечером в понедельник на растущих опасениях сокращения поставок этого металла на мировой рынок из-за забастовки на шахте в Чили. Цена фьючерсов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась в... Цена фьючерсов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась в... читать дальше

.

Российский рынок акций к вечеру в понедельник отыграл часть утренних потерь вместе с развернувшейся вверх нефтью после негативной реакции на сохраняющуюся геополитическую напряженность, фактором поддержки выступают дорожающие драгметаллы на фоне событий в Венесуэле,... читать дальше

.

Глобальные продажи электромобилей в 2026 году вырастут минимальными темпами с ковидного 2020 года, прогнозируют аналитики Benchmark Mineral Intelligence. По их прогнозам, продажи в текущем году повысятся на 13%, до 24 млн машин. В 2025 году, согласно оценке компании, продажи... читать дальше

.

Правительству РФ при участии "Росатома" и "Россетей" поручено до 1 июня разработать и утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, говорится в перечне поручений... читать дальше

.

Инфляция в Казахстане в 2025 году составила 12,3% против 8,6% годом ранее, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам. Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2%),... Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2%),... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся 19 ноября 2025 года, сообщает сайт Кремля. В частности, правительству РФ поручено подготовить при участии Банка России, Сбербанка,... В частности, правительству РФ поручено подготовить при участии Банка России, Сбербанка,... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,08 пункта (0,581%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2750,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2751,85 (-0,53%) пункта,... читать дальше

.

Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туров в Венесуэлу, а гражданам РФ воздержаться от поездок в республику до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерстве. Такие предложения ведомство выдвинуло "в... Такие предложения ведомство выдвинуло "в... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в том числе в сфере демографии и экономики, сообщается на сайте Кремля. В частности, правительству РФ совместно с Банком России и... В частности, правительству РФ совместно с Банком России и... читать дальше

.

Объем финансирования программы льготного лизинга гражданских судов в РФ в 2026-2028 гг. составит 43,6 млрд рублей, дополнительно правительство прорабатывает новую программу под замену "ветхого" флота с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил... читать дальше

.

Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в понедельник; рубль снижается в ходе первых биржевых торгов 2026 года, отыгрывая как существующие геополитические риски, так и нестабильную динамику мировых цен на нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 11,389... Курс юаня в 15:00 мск составил 11,389... читать дальше

.

Швейцария заморозила активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и приближенных к нему лиц, сообщил Федеральный совет страны. "5 января 2026 года Федеральный совет принял решение, предусматривающее немедленное вступление в силу, заморозить любые активы в Швейцарии,... "5 января 2026 года Федеральный совет принял решение, предусматривающее немедленное вступление в силу, заморозить любые активы в Швейцарии,... читать дальше

.