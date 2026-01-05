.
.
.
.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3873 руб.
.
Промпроизводство в РФ в ноябре снизилось на 0,7%, за 11 месяцев рост составил 0,8%
Промпроизводства в РФ в ноябре снизилось на 0,7% после повышения на 3,1% в октябре и на 0,3% в сентябре, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц разошлись с ожиданиями экономистов, которые оценивали ноябрьский рост на уровне 1,2%
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши читатели и уважаемые коллеги по финансово-журналистскому творчеству! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Пусть в наступающем 2026 году новостные ленты будут богаты позитивными для вас новостями, цифры - уверенно расти...
 
Росстат подтвердил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 0,6%
Рост ВВП РФ в 3-м квартале 2025 года составил 0,6% в годовом выражении после увеличения на 1,1% во 2-м квартале и на 1,4% в 1-м квартале, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).об использовании ВВП в 3-м квартале 2025...
 
Продажи легковых автомобилей в России в 2025 году сократились на 15,2%
Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2025 году снизились на 15,2% - до 1 млн 316 тыс. 789 штук, подсчитали в Минпромторге на основании регистраций ЭПТС от АО "Паспорт промышленный консалтинг" (совместное предприятие "Автостата" и оператора...
 
05 января 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3873 руб.

 0  
5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,22 коп. и составил 11,3873 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2615 руб., максимальный - 11,4415 руб. Было заключено 14411 сделок. Объем торгов составил 17107,73 млн руб., что на 85% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4105 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
.
05 января 2026 года 20:25
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 января снизилась на 0,58% и составила 52443,729 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52443,729 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 308,338 млрд руб., или на...
.
.
05 января 2026 года 18:14
Индекс ISM Manufacturing в декабре упал до минимума с октября 2024 года
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2025 года снизился до 47,9 пункта по сравнению с 48,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Значение индикатора оказалось минимальным с октября...    читать дальше
.
05 января 2026 года 18:03
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов в понедельник. Участники рынка оценивают ситуацию вокруг Венесуэлы и экономические статданные.

На эту неделю запланирована публикация индексов деловой активности в производственном секторе (ISM...    читать дальше
.
05 января 2026 года 17:37
Цены на медь продолжают обновлять рекорды
Цены на медь продолжают обновлять рекорды вечером в понедельник на растущих опасениях сокращения поставок этого металла на мировой рынок из-за забастовки на шахте в Чили.

Цена фьючерсов на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась в...    читать дальше
.
05 января 2026 года 17:25
Российский рынок акций к вечеру отыграл часть утренних потерь
Российский рынок акций к вечеру в понедельник отыграл часть утренних потерь вместе с развернувшейся вверх нефтью после негативной реакции на сохраняющуюся геополитическую напряженность, фактором поддержки выступают дорожающие драгметаллы на фоне событий в Венесуэле,...    читать дальше
.
05 января 2026 года 17:08
Эксперты прогнозируют рост продаж электромобилей в мире в 2026 году на 13%
Глобальные продажи электромобилей в 2026 году вырастут минимальными темпами с ковидного 2020 года, прогнозируют аналитики Benchmark Mineral Intelligence. По их прогнозам, продажи в текущем году повысятся на 13%, до 24 млн машин. В 2025 году, согласно оценке компании, продажи...    читать дальше
.
05 января 2026 года 16:52
Путин поручил разработать план развития инфраструктуры центров обработки данных до 2030 года
Правительству РФ при участии "Росатома" и "Россетей" поручено до 1 июня разработать и утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных (ЦОД) в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года, говорится в перечне поручений...    читать дальше
.
05 января 2026 года 16:39
В прошлом году инфляция в Казахстане ускорилась до 12,3%
Инфляция в Казахстане в 2025 году составила 12,3% против 8,6% годом ранее, сообщило бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам.

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2%),...    читать дальше
.
05 января 2026 года 16:23
Президент РФ дал поручения по развитию технологий искусственного интеллекта
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта", состоявшейся 19 ноября 2025 года, сообщает сайт Кремля.

В частности, правительству РФ поручено подготовить при участии Банка России, Сбербанка,...    читать дальше
.
05 января 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 5 января снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,08 пункта (0,581%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2750,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2751,85 (-0,53%) пункта,...    читать дальше
.
05 января 2026 года 16:09
Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Венесуэлу
Минэкономразвития рекомендовало российским туроператорам и турагентам приостановить реализацию туров в Венесуэлу, а гражданам РФ воздержаться от поездок в республику до нормализации обстановки, говорится в сообщении министерстве.

Такие предложения ведомство выдвинуло "в...    читать дальше
.
05 января 2026 года 15:54
Путин дал поручения по стратегическому развитию и национальным проектам
Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в том числе в сфере демографии и экономики, сообщается на сайте Кремля.

В частности, правительству РФ совместно с Банком России и...    читать дальше
.
05 января 2026 года 15:45
Правительство прорабатывает программу льготного лизинга судов под замену ветхого флота с участием ФНБ
Объем финансирования программы льготного лизинга гражданских судов в РФ в 2026-2028 гг. составит 43,6 млрд рублей, дополнительно правительство прорабатывает новую программу под замену "ветхого" флота с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил...    читать дальше
.
05 января 2026 года 15:29
Рубль снижается к юаню на "Московской бирже"
Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в понедельник; рубль снижается в ходе первых биржевых торгов 2026 года, отыгрывая как существующие геополитические риски, так и нестабильную динамику мировых цен на нефть.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,389...    читать дальше
.
05 января 2026 года 15:14
Швейцария заморозила активы Мадуро
Швейцария заморозила активы президента Венесуэлы Николаса Мадуро и приближенных к нему лиц, сообщил Федеральный совет страны.

"5 января 2026 года Федеральный совет принял решение, предусматривающее немедленное вступление в силу, заморозить любые активы в Швейцарии,...    читать дальше
.
.