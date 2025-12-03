.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50583,780 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 814,527 млрд руб., или на...

Потребительские цены на бензин в России с 25 ноября по 1 декабря упали относительно предыдущей недели на 0,26% после аналогичного снижения с 18 по 24 ноября, понижения на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,64 коп. и составил 10,9621 руб. Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 11,0445 руб. Было заключено 70826 сделок. Объем торгов составил 125192,29... Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 11,0445 руб. Было заключено 70826 сделок. Объем торгов составил 125192,29...

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в ноябре 2025 года вырос на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до минус 1,7%, сообщил Росстат в среду. В обрабатывающем секторе индекс уверенности в ноябре 2025 года просел на 0,6 п.п., составив минус... В обрабатывающем секторе индекс уверенности в ноябре 2025 года просел на 0,6 п.п., составив минус... читать дальше

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении после повышения на 0,8% в сентябре, на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в... читать дальше

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2025 года составил 4,7% в годовом выражении после повышения на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в... читать дальше

ВВП РФ за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 1,0% к тому же периоду прошлого года, сообщил в среду Росстат. Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития. Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития. Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2025 года (без данных за... Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2025 года (без данных за... читать дальше

Инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале 2025 года снизились на 3,1% по сравнению с III кварталом 2024 года, говорится в докладе Росстата. За II квартал 2025 года рост инвестиций в основной капитал составлял 1,5%, за I квартал - 8,7% в годовом... За II квартал 2025 года рост инвестиций в основной капитал составлял 1,5%, за I квартал - 8,7% в годовом... читать дальше

Безработица в России в октябре 2025 года составила 2,2%, что соответствует уровню сентября, сообщил в среду Росстат. До этого, в августе, показатель опускался до исторического минимума (за весь период наблюдений показателя с 1991 года) в 2,1%. До этого, в августе, показатель опускался до исторического минимума (за весь период наблюдений показателя с 1991 года) в 2,1%. В мае-июле... В мае-июле... читать дальше

Оборот розничной торговли в октябре вырос на 4,8% Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,1%. Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,1%. Темпы роста показателя заметно ускорились:... Темпы роста показателя заметно ускорились:... читать дальше

Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов; игроки ожидали свежих данных Росстата о динамике недельной инфляции. В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%,... В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%,... читать дальше

Министерство юстиции зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации в 2026 году тарифов на услуги "Транснефти" (MOEX: TRNF) по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой... читать дальше

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей. Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской... Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской...

В Госдуму внесен законопроект, который регулирует порядок выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с залоговым обеспечением в виде ипотеки. Документ (N1087365-8) размещен в электронной базе парламента, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем... Документ (N1087365-8) размещен в электронной базе парламента, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем... читать дальше

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Это максимальный уровень за девять месяцев. При этом аналитики в среднем прогнозировали... Это максимальный уровень за девять месяцев. При этом аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше

