03 декабря 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
3 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|январь 2025
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|февраль 2025
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|февраль 2025
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
03 декабря 2025 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50583,780 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 814,527 млрд руб., или на...
03 декабря 2025 года 19:15
Потребительские цены на бензин в России с 25 ноября по 1 декабря упали относительно предыдущей недели на 0,26% после аналогичного снижения с 18 по 24 ноября, понижения на 0,22% с 11 по 17 ноября, на 0,18% с 6 по 10 ноября (укороченная статистическая неделя связана с ноябрьскими... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,64 коп. и составил 10,9621 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,8605 руб., максимальный - 11,0445 руб. Было заключено 70826 сделок. Объем торгов составил 125192,29...
03 декабря 2025 года 19:14
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в ноябре 2025 года вырос на 0,4 процентного пункта (п.п.) - до минус 1,7%, сообщил Росстат в среду.
В обрабатывающем секторе индекс уверенности в ноябре 2025 года просел на 0,6 п.п., составив минус... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:14
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в октябре 2025 года вырос на 2,9% в годовом выражении после повышения на 0,8% в сентябре, на 0,4% в августе, на 0,2% в июле, 1,3% в июне, на 0,5% в мае, 1,9% в апреле, на 0,5% в марте, на 0,1% в... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:12
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в сентябре 2025 года составил 4,7% в годовом выражении после повышения на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в апреле, на 0,1% в марте, на 3,2% в феврале и на 6,5% в... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:08
ВВП РФ за январь-сентябрь 2025 года увеличился на 1,0% к тому же периоду прошлого года, сообщил в среду Росстат.
Эти данные совпали с расчетами Минэкономразвития.
Две недели назад Росстат опубликовал первую оценку по III кварталу 2025 года (без данных за... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:07
Инвестиции в основной капитал в РФ в III квартале 2025 года снизились на 3,1% по сравнению с III кварталом 2024 года, говорится в докладе Росстата.
За II квартал 2025 года рост инвестиций в основной капитал составлял 1,5%, за I квартал - 8,7% в годовом... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:06
Безработица в России в октябре 2025 года составила 2,2%, что соответствует уровню сентября, сообщил в среду Росстат.
До этого, в августе, показатель опускался до исторического минимума (за весь период наблюдений показателя с 1991 года) в 2,1%.
В мае-июле... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:02
Оборот розничной торговли в России в октябре в годовом выражении увеличился на 4,8%, сообщил Росстат в среду.
Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 2,1%.
Темпы роста показателя заметно ускорились:... читать дальше
03 декабря 2025 года 19:01
Рост потребительских цен в РФ с 25 ноября по 1 декабря составил 0,04% после 0,14% с 18 по 24 ноября, 0,11% с 11 по 17 ноября, 0,09% с 6 по 10 ноября (мониторинг из-за праздника был за пять дней) и 0,11% с 28 октября по 5 ноября (из-за праздника за девять дней), сообщил в среду... читать дальше
03 декабря 2025 года 18:55
Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индексов; игроки ожидали свежих данных Росстата о динамике недельной инфляции.
В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%,... читать дальше
03 декабря 2025 года 18:51
Министерство юстиции зарегистрировало приказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации в 2026 году тарифов на услуги "Транснефти" (MOEX: TRNF) по транспортировке нефти и нефтепродуктов в среднем на 5,1%. Соответствующий документ размещен на сайте правовой... читать дальше
03 декабря 2025 года 18:43
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 574 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.
Консенсус-прогноз экспертов предполагал их снижение на 800 тыс. баррелей.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской...
03 декабря 2025 года 18:30
В Госдуму внесен законопроект, который регулирует порядок выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) с залоговым обеспечением в виде ипотеки.
Документ (N1087365-8) размещен в электронной базе парламента, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем... читать дальше
03 декабря 2025 года 18:21
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в ноябре увеличился до 52,6 пункта по сравнению с 52,4 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM).
Это максимальный уровень за девять месяцев. При этом аналитики в среднем прогнозировали... читать дальше
