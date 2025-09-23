.
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 сентября
23 сентября 2025 года 17:18
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 24 сентября
23 сентября. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 24 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9967,99 (+72,87) руб./грамм; на серебро - 117,2 (+3,11) руб./грамм; на платину - 3786,53 (+23,68) руб./грамм; на палладий - 3151,42 (+42,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
