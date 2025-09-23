ЦБ РФ установил курс евро с 24 сентября в размере 99,0363 руб.

23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 24 сентября, составляет 99,0363 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,25 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 51423,519 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 652,090 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,44 коп. и составил 11,7028 руб. Минимальный курс юаня составил 11,66 руб., максимальный - 11,7495 руб. Была заключена 64261 сделка. Объем торгов составил 91148,77 млн... Минимальный курс юаня составил 11,66 руб., максимальный - 11,7495 руб. Была заключена 64261 сделка. Объем торгов составил 91148,77 млн...

Прирост задолженности населения по ипотеке в августе, согласно предварительным данным, ускорился до 0,9% после 0,7% в июле, говорится в докладе ЦБ "О развитии банковского сектора". Выдачи выросли на умеренные 10%, до 392 млрд после 356 млрд руб. в июле. При этом доля... Выдачи выросли на умеренные 10%, до 392 млрд после 356 млрд руб. в июле. При этом доля... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги ростом в рамках коррекции после снижения в предыдущие дни из-за геополитической напряженности и объявления Евросоюзом новых антироссийских санкций, поддержку оказывала развернувшаяся вверх нефти ожидания реакции президента США Дональда Трампа на... читать дальше

Средства юрлиц в российских банках в августе увеличились на значительные 2,4% (1,4 трлн руб.) против прироста на 1,4% в июле, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Выросли как рублевые (+1,2 трлн руб., +2,4%), так и валютные остатки (+0,2 трлн руб.,... Выросли как рублевые (+1,2 трлн руб., +2,4%), так и валютные остатки (+0,2 трлн руб.,... читать дальше

Российские банки в августе увеличили темпы роста кредитования компаний до 1,6% с 1,1% месяцем ранее, следует из обзора ЦБ о динамике развития банковского сектора. Как отмечает ЦБ, большую часть прироста обеспечили рублевые корпоративные кредиты (+0,8 трлн руб., +1,1%). Примерно... читать дальше

Банки РФ в августе сократили чистую прибыль почти в два раза - до 203 млрд рублей (за вычетом дивидендов от российских банковских "дочек") с 397 млрд рублей в июле, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Отчасти такая динамика объясняется... Отчасти такая динамика объясняется... читать дальше

"Русал" создал юрлица для проектов модернизации Красноярского (КрАз) и Братского (БрАз) алюминиевых заводов. В конце сентября компания, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировала АО "Енисейский алюминиевый завод" (Красноярск) и АО "Ангарский алюминиевый завод" (Братск). Первый... В конце сентября компания, по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировала АО "Енисейский алюминиевый завод" (Красноярск) и АО "Ангарский алюминиевый завод" (Братск). Первый... читать дальше

Канадский фондовый рынок вырос сегодня до исторического максимума благодаря смягчению денежно-кредитной политики Банком Канады, хорошим корпоративным отчетностям и стремительному росту золотодобывающего сектора. Индекс S&P/TSX Composite увеличился в ходе торгов на 0,3%,... Индекс S&P/TSX Composite увеличился в ходе торгов на 0,3%,... читать дальше

Добыча природного газа в Норвегии в августе составила 10,29 млрд кубометров, что на 4,9% меньше показателя за тот же месяц прошлого года, по предварительным расчетам Норвежского офшорного директората (NOD). В июле, согласно пересмотренным данным, объем производства... В июле, согласно пересмотренным данным, объем производства... читать дальше

Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблеи ООН, заявил, что Вашингтон готов ввести новые пошлины против России в случае отсутствия сделки по украинскому урегулированию. "Если выяснится, что Россия не готова заключить сделку для прекращения войны, то США в... читать дальше

Правительство РФ обсуждает введение запрета на экспорт дизельного топлива непроизводителями, как это ранее делалось с бензином, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ходом обсуждения. По словам одного из них, речь идет о запрете минимум на один... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,51 коп. и составил 11,6926 руб. Минимальный курс юаня составил 11,656 руб., максимальный - 11,743 руб. Было заключено 16158 сделок. Объем торгов составил 33939,92... Минимальный курс юаня составил 11,656 руб., максимальный - 11,743 руб. Было заключено 16158 сделок. Объем торгов составил 33939,92...

Цены на нефть усилили подъем вечером во вторник, инвесторы оценивают риски сокращения поставок на мировой рынок. Поддержку ценам оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке после признания Палестинского государства рядом европейских стран, а также ожидания... читать дальше

Американские фондовые индексы в начале торгов во вторник демонстрируют разнонаправленные изменения в ожидании выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла вечером. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала прогноз,... Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) опубликовала прогноз,... читать дальше

Россия и Китай уже добились взаимного признания пяти стандартов по исследованию масличных культур и сейчас работают над тем, чтобы взаимно признавать и стандарты на мясную продукцию. Однако в текущем году этот процесс завершить вряд ли удастся, сообщила на международной... читать дальше

