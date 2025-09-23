.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2926,4 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Правкомиссия одобрила минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдингов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп...
 
За полгода траты бюджета на погашение госдолга превысили 1,5 трлн руб.
За январь-июнь 2025-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,581 трлн рублей - это чуть меньше половины из запланированных трат на погашение обязательств по итогам года (почти 3,2 трлн). Такие данные приводятся в докладе...
 
Промежуточные дивиденды компаний сократились за 6 месяцев в 2 раза
Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам 1-го полугодия 2025 года оказался почти в 2 раза ниже, чем годом ранее, составив 341,8 млрд руб., пишет "Коммерсант" В целом снижения выплат инвесторы ожидали из-за падения прибыли прежде...
 
23 сентября 2025 года 10:32

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2926,4 млрд руб.

 0
23 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2926,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2621,4 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 сентября 2025 года 12:39
Решетников: ВВП РФ продолжит расти в этом году, но более скромными темпами, чем в последние два года
Правительство РФ завтра рассмотрит трехлетний макропрогноз, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Совете Федерации. По его словам, темпы роста ВВП будут более скромными, чем последние два года (в 2023 и 2024 годах...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:32
Цена золота обновила рекорд на биржевых торгах
Стоимость золота превысила $3800 за унцию и обновила исторический максимум.

В ходе торгов во вторник на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3818,8 за унцию. По данным на 12:16 мск драгметалл торгуется на уровне...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:24
Wildberries тестирует в Белоруссии оплату криптовалютой
Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО "РВБ") запустила в Белоруссии пилотный проект по расчетам в криптовалюте, сообщила компания.

"Белорусские пользователи смогут использовать криптовалюту при оформлении электронных сертификатов для покупок на Wildberries....    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:15
В 2025 году рынок софтверного ИИ в РФ достигнет 50 млрд руб.
Российский рынок искусственного интеллекта без учета оборудования (только программное обеспечение и IT-сервисы) по итогам 2025 года составит 50 млрд рублей, а его среднегодовой темп роста до 2029 года включительно оценивается на уровне 32,5%. Такие оценки в беседе с журналистами...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:06
ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 г., подтвердила прогноз роста экономики России
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста мирового ВВП на текущий год, отметив, что глобальная экономика в первом полугодии оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

Ожидания увеличения мирового ВВП на 2025 год повышены до 3,2%...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:04
ВТБ разместит 23 сентября однодневные бонды серии КС-4-1047 на 100 млрд руб. по цене 99,9561% от номинала
3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1047 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9561% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:58
"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 г., продлить другие спецмеры в корпоративном управлении
Один из крупнейших российских эмитентов - ПАО "Газпром" - выступает за сохранение возможности проведения годовых общих собраний акционеров путем заочного голосования (без проведения заседания) и в следующем году.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:50
ЦБ Швеции понизил ставку на 25 б.п., до 1,75%
Риксбанк (центральный банк Швеции) по итогам заседания во вторник понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75% годовых.

Решение стало неожиданностью для аналитиков, опрошенных Trading Economics, прогнозировавших сохранение ставки на прежнем...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:42
За последние два года в РФ более чем на 17% выросло количество многодетных семей
За последние два года в РФ более чем на 17% выросло количество многодетных семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"За два последние года количество многодетных семей в нашей...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:13
Калининградский янтарный комбинат на 17% повысил на этот год прогноз добычи
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") повысило прогноз добычи янтаря в текущем сезоне на 16,7% - до 700 тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

"Вместо запланированных ранее 600 тонн в этом году из недр Приморского карьера будет...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:57
ЕЭК обнулила на 3 года пошлину на импорт промышленных жирных спиртов в ЕАЭС
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вновь снизила до нуля с 5% ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов (код 3823 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), используемых в химической и лесообрабатывающей промышленности, металлургии и...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:48
ЦБ РФ продал юани на 10,4 млрд руб. с расчетами 22 сентября
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 22 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:40
Петербургская биржа ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) ужесточила правила торгов дизтопливом, чтобы остановить рост цен на этот товар. В начале сентября аналогичные меры были приняты биржей в отношении торгов бензинами.

Биржа проинформировала...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2926,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2926,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
23 сентября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 23 сентября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,08 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,14 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,78 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:24
Сбор зерна в РФ уже составил 119 млн тонн , прогноз в 135 млн тонн сохраняется - глава Минсельхоза
Сбор зерна в РФ уже составил 119 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы. Прогноз по общему сбору в 135 млн тонн сохраняется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.