.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5479,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3232,61 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
Правкомиссия одобрила минимальную эффективную ставку налога на прибыль для холдингов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 22 сентября одобрила поправки в Налоговый кодекс, которые устанавливают минимальную эффективную ставку налога на прибыль в размере 15% для участников международных групп...
 
За полгода траты бюджета на погашение госдолга превысили 1,5 трлн руб.
За январь-июнь 2025-го расходы федеральной казны на обслуживание госдолга составили 1,581 трлн рублей - это чуть меньше половины из запланированных трат на погашение обязательств по итогам года (почти 3,2 трлн). Такие данные приводятся в докладе...
 
Промежуточные дивиденды компаний сократились за 6 месяцев в 2 раза
Объем промежуточных дивидендов российских компаний по итогам 1-го полугодия 2025 года оказался почти в 2 раза ниже, чем годом ранее, составив 341,8 млрд руб., пишет "Коммерсант" В целом снижения выплат инвесторы ожидали из-за падения прибыли прежде...
 
23 сентября 2025 года 09:05

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5479,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3232,61 млрд руб.

 0
23 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 сентября составили по Российской Федерации 5479,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5210,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5653 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5389,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 сентября составили 3232,61 млрд руб. против 3077,65915 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
23 сентября 2025 года 12:39
Решетников: ВВП РФ продолжит расти в этом году, но более скромными темпами, чем в последние два года
Правительство РФ завтра рассмотрит трехлетний макропрогноз, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на комитете по экономической политике в Совете Федерации. По его словам, темпы роста ВВП будут более скромными, чем последние два года (в 2023 и 2024 годах...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:32
Цена золота обновила рекорд на биржевых торгах
Стоимость золота превысила $3800 за унцию и обновила исторический максимум.

В ходе торгов во вторник на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали максимальных в истории $3818,8 за унцию. По данным на 12:16 мск драгметалл торгуется на уровне...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:24
Wildberries тестирует в Белоруссии оплату криптовалютой
Объединенная компания Wildberries&Russ (ООО "РВБ") запустила в Белоруссии пилотный проект по расчетам в криптовалюте, сообщила компания.

"Белорусские пользователи смогут использовать криптовалюту при оформлении электронных сертификатов для покупок на Wildberries....    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:15
В 2025 году рынок софтверного ИИ в РФ достигнет 50 млрд руб.
Российский рынок искусственного интеллекта без учета оборудования (только программное обеспечение и IT-сервисы) по итогам 2025 года составит 50 млрд рублей, а его среднегодовой темп роста до 2029 года включительно оценивается на уровне 32,5%. Такие оценки в беседе с журналистами...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:06
ОЭСР улучшила прогноз роста мирового ВВП на 2025 г., подтвердила прогноз роста экономики России
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила прогноз роста мирового ВВП на текущий год, отметив, что глобальная экономика в первом полугодии оказалась более устойчивой, чем ожидалось.

Ожидания увеличения мирового ВВП на 2025 год повышены до 3,2%...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 12:04
ВТБ разместит 23 сентября однодневные бонды серии КС-4-1047 на 100 млрд руб. по цене 99,9561% от номинала
3 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1047 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9561% от номинала, говорится в сообщении банка.

Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 16,03%...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:58
"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 г., продлить другие спецмеры в корпоративном управлении
Один из крупнейших российских эмитентов - ПАО "Газпром" - выступает за сохранение возможности проведения годовых общих собраний акционеров путем заочного голосования (без проведения заседания) и в следующем году.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:50
ЦБ Швеции понизил ставку на 25 б.п., до 1,75%
Риксбанк (центральный банк Швеции) по итогам заседания во вторник понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,75% годовых.

Решение стало неожиданностью для аналитиков, опрошенных Trading Economics, прогнозировавших сохранение ставки на прежнем...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:42
За последние два года в РФ более чем на 17% выросло количество многодетных семей
За последние два года в РФ более чем на 17% выросло количество многодетных семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

"За два последние года количество многодетных семей в нашей...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 11:13
Калининградский янтарный комбинат на 17% повысил на этот год прогноз добычи
АО "Калининградский янтарный комбинат" (КЯК, на 100% принадлежит ГК "Ростех") повысило прогноз добычи янтаря в текущем сезоне на 16,7% - до 700 тонн, сообщила пресс-служба предприятия.

"Вместо запланированных ранее 600 тонн в этом году из недр Приморского карьера будет...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:57
ЕЭК обнулила на 3 года пошлину на импорт промышленных жирных спиртов в ЕАЭС
Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вновь снизила до нуля с 5% ввозную таможенную пошлину в отношении промышленных жирных спиртов (код 3823 70 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), используемых в химической и лесообрабатывающей промышленности, металлургии и...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:48
ЦБ РФ продал юани на 10,4 млрд руб. с расчетами 22 сентября
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 22 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:40
Петербургская биржа ужесточила правила торгов ДТ по аналогии с бензином
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (Петербургская биржа) ужесточила правила торгов дизтопливом, чтобы остановить рост цен на этот товар. В начале сентября аналогичные меры были приняты биржей в отношении торгов бензинами.

Биржа проинформировала...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:32
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2926,4 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 2926,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня...
.
23 сентября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 23 сентября растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,08 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2751,14 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 3,78 пункта (0,368%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
23 сентября 2025 года 10:24
Сбор зерна в РФ уже составил 119 млн тонн , прогноз в 135 млн тонн сохраняется - глава Минсельхоза
Сбор зерна в РФ уже составил 119 млн тонн, в том числе 86 млн тонн пшеницы. Прогноз по общему сбору в 135 млн тонн сохраняется, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на расширенном заседании комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.