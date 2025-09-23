.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,0186 руб., курс евро - в размере 98,9638 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 0,5%
Рост промпроизводства в РФ в августе составил 0,5% после повышения до 0,7% в июле, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались ниже ожиданий экономистов, которые оценивали августовский рост на уровне 1%
 
Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1%
Минэкономразвития РФ в базовом сценарии понизило прогноз роста ВВП РФ в 2025 году до 1,0% с 2,5% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По словам представителя Минэкономразвития, министерство внесло в...
 
Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году понижен до 6,8% с 7,6% - Минэкономразвития
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 6,8% с 7,6% в апрельской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект основных параметров макропрогноза...
 
Общая ставка НДС с нового гоода может вырасти с 20% до 22%
Минфин РФ предлагает повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение НДС, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности, говорится в пресс-релизе ведомства...
 
23 сентября 2025 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 84,0186 руб., курс евро - в размере 98,9638 руб.

 0  
23 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 84,0186 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 42,82 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 сентября, составляет 98,9638 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 7,93 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 сентября 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 сентября снизилась на 1,38% и составила 50711,730 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50711,730 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 711,790 млрд руб., или на...
.
24 сентября 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7128 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,00 коп. и составил 11,7128 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,663 руб., максимальный - 11,787 руб. Была заключена 44741 сделка. Объем торгов составил 84134,27 млн...
.
24 сентября 2025 года 19:14
Рост цен производителей на бензин в августе замедлился до 11,7%
Цены производителей на бензин в РФ в августе 2025 года относительно предыдущего месяца повысились на 11,7% после роста на 13,8% в июле, на 7,5% в июне, на 10,5% в мае, на 2,2% в апреле и снижения в предыдущие шесть месяцев, сообщила Федеральная служба госстатистики...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 19:11
Сальдированная прибыль российских предприятий в январе-июле снизилась на 8,2%
Предприятия РФ в январе-июле 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 15 трлн 420,8 млрд рублей, что на 8,2% меньше показателя за аналогичный период 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

В том числе в июле...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 19:06
Рост цен на бензин в РФ за неделю ускорился до 0,62%
Потребительские цены на бензин в России с 16 по 22 сентября выросли на 0,62% по сравнению с предыдущей неделей после повышения на 0,45% с 9 по 15 сентября, на 0,55% со 2 по 8 сентября, на 0,30% с 26 августа по 1 сентября, на 0,60% с 19 по 25 августа, на 0,43% с 12 по 18 августа,...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 19:02
Инфляция в РФ с 16 по 22 сентября составил 0,08%
Рост потребительских цен с 16 по 22 сентября составил 0,08% после повышения на 0,04% с 9 по 15 сентября, 0,10% со 2 по 8 сентября и снижения на 0,08% с 26 августа по 1 сентября, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца цены в РФ к 22 сентября выросли...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 19:00
ВТБ разместил 11,3% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1048 на 11,3 млрд рублей
4 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1048 на 11 млрд 277,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:57
Рынок акций РФ снизился на 1,3-2%
Рынок акций РФ завершил торги в минусе за счет закрытия игроками коротких позиций после утреннего падения из-за опасений эскалации геополитической напряженности после резких заявлений президента США Дональда Трампа о ситуации вокруг конфликта на Украине, а также на фоне...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:52
Субсидии РЖД на компенсацию грузовых перевозок в 2026-2028 годах составят около 130 млрд руб.
Субсидии ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на частичную компенсацию операционных расходов, понесенных до 2025 г. и связанных с грузовыми перевозками, могут составить в 2026-2028 гг. около 130 млрд руб., говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, с которой...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:48
Нефть продолжает дорожать, Brent превысила $68,9 за баррель
Цены на нефть уверенно повышаются вечером в среду на фоне опасений относительно предложения.

Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ, что переговоры о возобновлении поставок нефти из иракского Курдистана зашли в тупик, поскольку местные производители требуют...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:34
ЦБ РФ с банками и маркетплейсами обсуждают изменения в закон о цифровых платформах
ЦБ РФ с банками и маркетплейсами обсуждают изменения в закон о цифровых платформах, которые обеспечили бы равный доступ финансовых организаций к работе на платформах или унифицировали условия переводов.

"Для нас важно, чтобы были обеспечены недискриминационные доступы...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:25
Минэкономразвития снизило прогноз темпов роста сельхозпроизводства в РФ в 2025 году до 2,2%
Производство сельхозпродукции в России в 2025 году по сравнению с 2024 годом может увеличиться на 2,2% (с учетом новых территорий), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом внесенного Минэкономразвития в правительство макропрогноза на 2025-2028 годы, который...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:17
Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год
Поступление доходов от прибыли ЦБ РФ не заложено в федеральный бюджет на 2026 год, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2026-2028 годы, с которой ознакомился источник "Интерфакса".

В 2027 году запланировано поступление доходов от прибыли Банка России в...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:12
Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в бюджет 2025 года
Минфин РФ пересмотрел в сторону уменьшения оценку поступлений дивидендных платежей в федеральный бюджет 2025 года.

Согласно поправкам в закон о бюджете, подготовленным Минфином, по этой статье теперь ожидаются поступления в размере 793,3 млрд рублей против 812,8 млрд в...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:05
Россия в 2025 году может собрать 137 млн тонн зерна, в том числе около 88 млн тонн пшеницы
РФ в 2025 году может собрать 137 млн тонн зерна, в том числе около 88 млн тонн пшеницы. Экспортный потенциал по зерну на 2025/26 сельхозгод (июль-июнь) составляет 56 млн тонн, в том числе 42 млн тонн пшеницы. Такой прогноз представил гендиректор компании "ПроЗерно" Владимир...    читать дальше
.
24 сентября 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,7145 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,18 коп. и составил 11,7145 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6655 руб., максимальный - 11,78 руб. Было заключено 18314 сделок. Объем торгов составил 37761,1 млн...
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.