Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2621,4 млрд руб.
Дефляция в РФ в августе составила 0,4%
Снижение потребительских цен в августе составило 0,4% после повышения на 0,57% в июле, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 8,14% с 8,79% месяцем ранее. Снижение цен в августе оказалось сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших дефляцию на уровне 0,17%
 
В РФ готовят правила безопасности для искусственного интеллекта
До конца 2025 г. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) планирует представить проект стандарта по безопасной разработке систем искусственного интеллекта (ИИ) в дополнение к стандарту по безопасной разработке программного...
 
Крупные банки расширяют прямые платежи за рубеж в инвалюте
Крупнейшие российские банки запускают новые варианты для проведения трансграничных платежей в иностранных валютах, включая доллар. Например, прямые расчеты по внешнеэкономической деятельности для бизнеса возобновили в Совкомбанке. Об этом...
 
Банкиры выступают против вывода на биржу своих ЦФА
Банки возражают против выпуска цифровых свидетельств на ЦФА, поскольку не хотят, чтобы Московская биржа выступала и их эмитентом, и площадкой, на которой они размещаются. По словам источника "Коммерсанта", банки хотят оставить за Московской биржей...
 
22 сентября 2025 года 09:30

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2621,4 млрд руб.

 0
22 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 сентября по данным на начало операционного дня снизилось до 2621,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2800,5 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
22 сентября 2025 года 11:01
Акционеры "Мегафона" утвердили дивиденды за 1-е полугодие в размере 22,06 руб. на акцию
Акционеры ПАО "Мегафон" на внеочередном собрании приняли решение выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 22,06 рубля на акцию, говорится в сообщении оператора.

Суммарно на выплату дивидендов будет направлено 13,7 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров
22 сентября 2025 года 10:45
BBVA улучшил предложение о покупке Sabadell на 10%
Испанский Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) улучшил предложение о покупке Banco de Sabadell примерно на 10%, оценивая своего более мелкого конкурента в 17 млрд евро.

Теперь BBVA предлагает одну свою акцию за каждые 4,8376 акции Sabadell, говорится в сообщении
22 сентября 2025 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 22 сентября снижается
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 20,67 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2727,39 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 7,79 пункта (0,752%) по сравнению с закрытием предыдущего
22 сентября 2025 года 10:27
РФ на 8% увеличила экспорт кондитерских изделий в январе-августе
Россия за 8 месяцев этого года экспортировала кондитерских изделий более чем на $1 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

В натуральном выражении экспорт превысил 346 тыс. тонн. Сравнительные
22 сентября 2025 года 10:16
Berkshire Hathaway увеличила долю в Mitsui до более чем 10%, продала пакет в BYD
Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway стала крупным акционером японского торгового дома Mitsui & Co.

"21 сентября 2025 года американская компания Berkshire Hathaway сообщила компании Mitsui, что в результате
22 сентября 2025 года 10:08
Рубль немного дешевеет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань незначительно подрастает в начале торгов на Московской бирже; рубль немного слабеет, несмотря на умеренный рост цен на рынке нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,712 руб. (+1,2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта
22 сентября 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась снижением индексов на 0,6%
Основную сессию на "Московской бирже" рынок акций РФ начал снижением индексов на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и объявления Евросоюзом о новых антироссийских санкциях.

Европейские рынки акций завершили торги в пятницу без единой
22 сентября 2025 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 22 сентября Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 83,24/89,85 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,24/89,85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 101 коп., Cредний курс продажи
22 сентября 2025 года 09:58
Банк России продал юани на 10,4 млрд руб. с расчетами 19 сентября
Банк России продал иностранную валюту с расчетами 19 сентября 2025 года на 10,4 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".

ЦБ РФ с 9
22 сентября 2025 года 09:54
В январе-августе экспорт гречихи из РФ в КНР увеличился на 1,5%
Россия за восемь месяцев 2025 года экспортировала в Китай гречихи на $60,4 млн, что на 1,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $59,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Темпы роста существенно замедлились: за 7
22 сентября 2025 года 09:44
ВТБ разместит 23 сентября однодневные бонды серии КС-4-1047 на 100 млрд рублей
2 сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 23 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-1047 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ
22 сентября 2025 года 09:38
За неделю свободные цены на энергорынке Дальнего Востока снизились на 21%
Свободные цены на энергорынке Дальнего Востока (вторая ценовая зона) в период с 15 по 21 сентября снизились на 20,79% - до 2550,49 руб./МВт.ч, говорится в материалах с сайта организатора торгов на энергобирже АО "АТС".

Энергоцены в европейской части РФ и на Урале
22 сентября 2025 года 09:21
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5653 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3077,66 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 сентября составили по Российской Федерации 5653 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5389,9 млрд руб.

На
22 сентября 2025 года 09:14
Доллар стабилен к евро и фунту, дорожает к иене
Курс доллара США слабо меняется в парах с евро и фунтом стерлингов, повышается по отношению к японской иене утром в понедельник.

В центре внимания рынка на этой неделе - выступления руководителей Федеральной резервной системы (ФРС), а также данные по инфляции в США за
22 сентября 2025 года 09:06
Азиатские фондовые индексы в основном растут сегодня
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном демонстрируют подъем.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:44 мск увеличилось на 1,1%.

В число лидеров роста входят акции технологических компаний, включая Lasertec (+10,5%), Socionext
