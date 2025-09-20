.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 сентября в размере 83,5904 руб., евро - 98,8845 руб
.
20 сентября 2025 года 09:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 сентября в размере 83,5904 руб., евро - 98,8845 руб
|0
20 сентября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп. - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,28 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
21 сентября 2025 года 17:46
Начинается строительство дополнительного участка Московского скоростного диаметра (МСД) по улице Каспийской до улицы Севанской, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Возведём и реконструируем в общей сложности 2,3 км дорог. Параллельно ведём активные работы на соседнем... читать дальше
.21 сентября 2025 года 17:05
Постпандемийный тренд на распространение удаленной работы сходит на нет. Сегодня 75% российских компаний уже вернули своих сотрудников в офис. Такие данные приводятся в совместном исследовании "Технологий Доверия" и O1 Properties. Только 11% работодателей верят, что... читать дальше
.21 сентября 2025 года 15:49
Россияне в первом полугодии получили 4 трлн рублей от предпринимательской деятельности - на 25% больше, чем в 2024-м. Такие данные привела замдиректора Центра развития НИУ ВШЭ Светлана Мисихина в обзоре "Доходы и расходы населения", с которым ознакомились "Известия". Расчеты... читать дальше
.21 сентября 2025 года 14:53
Китай в августе этого года импортировал российского мороженого на $72,4 тыс., что стало минимальным показателем в этом году, следует из материалов Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Это также в 2,7 раза меньше, чем в июле (на $194,3 тыс.), но на 41% больше, чем в... читать дальше
.21 сентября 2025 года 14:05
Китай в августе этого года поставил в РФ пива на $6,7 млн, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (на $3,2 млн) сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. Это также больше, чем в июле текущего года (на $4,5 млн). За... читать дальше
.21 сентября 2025 года 13:21
Вице-премьер Дмитрий Патрушев поздравил с профессиональным праздников работников леса, сообщается на сайте правительства. "Россия – крупнейшая лесная держава, на долю которой приходится пятая часть мировых запасов леса. Благодаря этому наша страна вносит большой вклад в... читать дальше
.21 сентября 2025 года 12:36
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что обсудил со своим коллегой из Руанды Полем Кагаме сотрудничество двух стран в сфере энергетики и инвестиций. "Сегодня мы обсудили возможности в энергетическом секторе. Обе страны активно работают над этим и также ведут работу в... читать дальше
.21 сентября 2025 года 11:54
Китай в январе-августе этого года увеличил импорт вина из РФ в 1,7 раза. Однако объем закупок пока несопоставим с поставками из основных винодельческих стран. Как сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, импорт из РФ составил $1,387 млн... читать дальше
.21 сентября 2025 года 10:43
Проекты планировки территорий (ППТ) по 55 проектам комплексного развития территорий (КРТ) с градостроительным потенциалом более 9 млн кв. м недвижимости утвердили в столице, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.... читать дальше
.21 сентября 2025 года 09:42
В Еврокомиссии заявили о готовности стран ЕС обсуждать план по использованию замороженных активов РФ
Представители стран ЕС конструктивно работают над идеей использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил вчера член Еврокомиссии Валдис Домбровскис, курирующий вопросы экономики и финансов. "Есть готовность к конструктивному обсуждению", - приводит в субботу его... читать дальше
.21 сентября 2025 года 09:03
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 83,5904 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 41,79 коп. - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 сентября, составляет 98,8845 руб. По...
.20 сентября 2025 года 17:38
Электрические подметально-уборочные машины российского производства начали использовать в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Начали применять электрические подметально-уборочные машины российского производства. Выпускает их резидент ОЭЗ "Технополис Москва" - "Завод... читать дальше
.20 сентября 2025 года 16:21
Общие поставки российского газа в Китай (по газопроводу и в сжиженном виде) в июле 2025 года достигли 4,25 млрд куб. м (рост на 11% к прошлогоднему показателю), что стало новым рекордом за историю торговли двух стран. Согласно данным Главного таможенного управления КНР,... читать дальше
.20 сентября 2025 года 14:58
Прогнозная траектория ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года
Прогнозная траектория ключевой ставки ЦБ РФ допускает возможность ее снижения до однозначного уровня к концу 2026 года, все будет зависеть от развития ситуации, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. "Официальный прогноз Центрального банка... читать дальше
.20 сентября 2025 года 14:17
Более 115 млн рублей будет направлено из резервного фонда правительства на продолжение работ по расчистке Валдайского озера. Распоряжение об этом подписано, сообщается в субботу на сайте кабинета министров. Решение позволит провести расчистку мелководных участков... читать дальше
.20 сентября 2025 года 13:29
Банк России будет стремиться снизить цель по инфляции в будущем, текущий уровень в 4% считает пограничным, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Цель по инфляции (в России) 4% - это все-таки несколько выше среднего по миру. Мы будем стремиться снизить цель по... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.