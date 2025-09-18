Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6625 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,62 руб., максимальный - 11,7225 руб. Было заключено 80863 сделки. Объем торгов составил 122322,92 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6995 руб. за юань.

18 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,70 коп. и составил 11,6625 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 52243,009 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 122,822 млрд руб., или на...

ЦБ РФ не считает дальнейшее снижение ключевой ставки безальтернативным вариантом. "Не предопределено (ее последующее снижение)", - сказал журналистам в кулуарах Московского финансового форума зампред Банка России Алексей Заботкин. Банк России 12 сентября принял решение... Банк России 12 сентября принял решение... читать дальше

Рынок акций РФ снизился под давлением продаж в ожидании санкционных новостей и на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и неопределенности с процессом урегулирования украинского конфликта. В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций... В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций... читать дальше

Банк Росси рассчитывает завершить дискуссию с Минфином о регулировании криптоинвестиций до конца текущего года, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин журналистам в кулуарах Московского финансового форума. Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство... Регулятор в марте сообщил, что направил в правительство... читать дальше

Повышенные инфляционные ожидания населения и бизнеса мешают снижению инфляции, требуют от Банка России осторожности в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП), заявил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. "Сдерживает торможение инфляции и требует от нас осторожности при... "Сдерживает торможение инфляции и требует от нас осторожности при... читать дальше

Все крупнейшие банки, операторы информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА), выступили против введения цифровых свидетельств на ЦФА, заявил глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков в ходу выступления на Московском... читать дальше

Банк России по-прежнему не видит существенных рисков для инфляции со стороны урожая, сообщил зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Значимых рисков не видим", - сказал он в беседе с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее, в начале августа, в резюме июльского... Ранее, в начале августа, в резюме июльского... читать дальше

Экономика РФ входит в новую фазу - постепенного охлаждения и более умеренных темпов роста, это повышает требования к ее эффективности и приоритетам развития, заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова, выступая на сессии "Региональные аспекты долгосрочного... читать дальше

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в четверг, инвесторы продолжают оценивать итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС). Накануне Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%, при этом... Накануне Федрезерв ожидаемо снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%, при этом... читать дальше

"Автозавод Санкт-Петербург" начал выпуск Lada Iskra, сообщил глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов журналистам. "За два месяца смогли выстроить производство так, подготовили к сборке на конвейере в Петербурге (...) Lada Iskra. (...) В первую очередь автомобили ориентированы по... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,03 коп. и составил 11,6613 руб. Минимальный курс юаня составил 11,616 руб., максимальный - 11,718 руб. Была заключена 14791 сделка. Объем торгов составил 33099,55... Минимальный курс юаня составил 11,616 руб., максимальный - 11,718 руб. Была заключена 14791 сделка. Объем торгов составил 33099,55...

ЦБ РФ с 19 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 9843,2 (-17,86) руб./грамм; на серебро - 110,34 (-3,58) руб./грамм; на платину - 3660,78 (-77,74) руб./грамм; на палладий - 3104,58 (-54,89) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 83,1725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 17,38 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 сентября, составляет 98,9773 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,79 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) на уровне "BB". Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "bb", он отражает прочную структуру баланса банка и высокие... Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне "bb", он отражает прочную структуру баланса банка и высокие... читать дальше

