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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8649 руб.
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23 июня 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8649 руб.
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23 июня. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,73 коп. и составил 10,8649 руб. Минимальный курс юаня составил 10,82 руб., максимальный - 10,8845 руб. Было заключено 16712 сделок. Объем торгов составил 27915,87 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,87 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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