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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4927 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2879,24 млрд руб.
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23 июня 2025 года 09:26

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4927 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2879,24 млрд руб.

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23 июня. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 июня составили по Российской Федерации 4927 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4641,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5038,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 июня составили 2879,24 млрд руб. против 2928,93041 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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