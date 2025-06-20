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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июня в размере 78,5016 руб.
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20 июня 2025 года 17:37

ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 июня в размере 78,5016 руб.

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20 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 июня, составляет 78,5016 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,77 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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