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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2317,1 млрд руб.
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Шохин не ждёт волны банкротств из-за переохлаждения экономики, но плановое закрытие предприятий будет
20 июня 2025 года 10:37
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 2317,1 млрд руб.
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20 июня. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 июня по данным на начало операционного дня снизилось до 2317,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 2470,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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