.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июня
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку роста ВВП в 1-м квартале на уровне 1,4%
ВВП РФ в 1-м квартале увеличился на 1,4% в годовом сравнении, сообщил Росстат первую оценку динамики ВВП, которая совпала с предварительными расчетами. Объем ВВП в текущих ценах в январе-марте составил 47,7 трлн руб.
 
Шохин не ждёт волны банкротств из-за переохлаждения экономики, но плановое закрытие предприятий будет
Длительное удержание ключевой ставки на высоком уровне привело к тому, что многие компании находятся в преддефолтном состоянии, но волна банкротств маловероятна, заявил "Интерфаксу" глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)...
 
В программе долгосрочных сбережений все больше участников и денег
К началу июня количество участников программы долгосрочных сбережений превысило 5 млн, а объем средств на их счетах достиг 365 млрд рублей. Эксперты с оптимизмом смотрят на проект, предполагая, что к концу года число договоров может увеличиться в...
 
Бизнес видит риски в полномочиях ФНС оценивать состояние компаний
Законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономического состояния компаний нуждается в существенной доработке, так как его принятие в текущей редакции может спровоцировать необоснованные ограничения для юридических лиц. Такую...
 
19 июня 2025 года 17:22

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 июня

 0
19 июня. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8557,82 (-17,74) руб./грамм; на серебро - 93,75 (-0,05) руб./грамм; на платину - 3290,4 (+83,85) руб./грамм; на палладий - 2667,14 (+22,43) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
20 июня 2025 года 10:15
Устойчивость тренда на замедление инфляции требует подтверждения - глава департамента ЦБ РФ
Тренд на замедление инфляции в РФ наметился, но его устойчивость еще необходимо подтвердить, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган.

"В последнее время мы видим тренд замедления инфляции, но устойчивость этого тренда нам еще...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 10:10
Рубль дешевеет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опустился на фоне активно дешевеющей нефти. Участники рынка анализируют новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), официальное открытие которого состоялось в четверг. На...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 10:08
Июньский индекс потребдоверия в Великобритании вырос до максимума за полгода
В июне индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился до минус 18 пунктов с минус 20 пунктов месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK. Это максимальный уровень за полгода. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 10:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 10:00 мск составил 79,33/85 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,33/85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 98 коп., Cредний курс продажи вырос...
.
20 июня 2025 года 10:03
Основная сессия на "Московской бирже" началась снижением индексов на 0,2%
Рынок акций РФ начал основную сессию на "Московской бирже" снижением индексов на 0,2% на фоне коррекции нефти вниз на надеждах сокращения напряженности на Ближнем Востоке.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в минусе.

Сегодня...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:58
Росимущество получило 100% в ООО "ДМЕ Холдинг", владеющем активами аэропорта "Домодедово"
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило 100% долей в ООО "ДМЕ Холдинг" - холдинговой компании, владеющей активами аэропорта "Домодедово".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня.

Ранее компанию...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:57
Минфин обещает стабильность налогов, несмотря на влияние "идеального шторма" на бюджет
Минфин РФ не планирует новые корректировки налоговой системы, несмотря на непростую ситуацию с исполнением бюджета в этом году.

Открывая деловой завтрак Сбера в рамках ПМЭФ-2025, глава банка Герман Греф упомянул "идеальный шторм" в российской экономике. Среди его...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:52
Расширение перечня импорта для применения заградительных пошлин обсуждается - Минпромторг РФ
Минпромторг РФ обсуждает новые предложения по расширению перечня товаров, импортируемых из недружественных юрисдикций и облагаемых повышенными пошлинами, но решение вряд ли будет принято в ближайшее время: уже утвержденный список достаточно объемен. С таким заявлением в беседе с...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:46
Inditex пока не видит нужных условий для возвращения в Россию
Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, пока не наблюдает условий, необходимых для возврата на российский рынок, заявил главный исполнительный директор компании Оскар Гарсия Масейрас.

Отвечая на вопрос о возможных...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:43
Доллар дешевеет к основным мировым валютам
В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро, фунтом стерлингов, иеной и юанем.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:37
В мае розничные продажи в Великобритании упали на 2,7%
Розничные продажи в Великобритании в мае упали на 2,7% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Это максимальное снижение за 1,5 года (с декабря 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,5%,...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:32
Текущий курс рубля далек от равновесия, его равновесный уровень - свыше 100 руб. за доллар, считает Греф
Равновесный уровень курса рубля - свыше 100 рублей за доллар США, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Курс далек от равновесия сегодня. Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5038,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2928,93 млрд руб.
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 июня составили по Российской Федерации 5038,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,4 млрд руб.

На начало...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:25
Минсельхоза РФ прогнозирует сбор пшеницы в 2025 г. на уровне 90 млн тонн
Сбор пшеницы в РФ в этом году может составить 90 млн тонн, ее экспорт в новом сезоне (начнется 1 июля) - 45 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью газете "Известия" на ПМЭФ, опубликованном в пятницу.

"Несмотря на определенные сложности, в...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:22
Пора переходить к "нагреву" экономики и снижать ставку - Новак
Потенциальные темпы роста экономики РФ превышают 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

Таким образом, Новак более оптимистично оценивает потенциал роста экономики, чем ЦБ и даже Минэкономразвития. ЦБ и Минэкономразвития давно спорят о потенциальных темпах...    читать дальше
.
20 июня 2025 года 09:17
Семь бирж создали Международную ассоциацию товарных и фьючерсных бирж
Семь бирж создали Международную ассоциацию товарных и фьючерсных бирж, говорится в сообщении Петербургской биржи.

Намерение присоединиться к ассоциации выразили: Петербургская биржа, Национальная товарно-деривативная биржа Индии (National Commodity and Derivatives...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.