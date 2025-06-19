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Тренд на замедление инфляции в РФ наметился, но его устойчивость еще необходимо подтвердить, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган. "В последнее время мы видим тренд замедления инфляции, но устойчивость этого тренда нам еще... "В последнее время мы видим тренд замедления инфляции, но устойчивость этого тренда нам еще... читать дальше

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Китайский юань укрепляется в начале торгов на Московской бирже, рубль опустился на фоне активно дешевеющей нефти. Участники рынка анализируют новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025), официальное открытие которого состоялось в четверг. На... читать дальше

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В июне индекс потребительского доверия в Великобритании увеличился до минус 18 пунктов с минус 20 пунктов месяцем ранее, сообщается в отчете аналитической компании NIQ GfK. Это максимальный уровень за полгода. Показатель совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,33/85 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 98 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Рынок акций РФ начал основную сессию на "Московской бирже" снижением индексов на 0,2% на фоне коррекции нефти вниз на надеждах сокращения напряженности на Ближнем Востоке. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в минусе. Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в минусе. Сегодня... Сегодня... читать дальше

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Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) получило 100% долей в ООО "ДМЕ Холдинг" - холдинговой компании, владеющей активами аэропорта "Домодедово". Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня. Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 19 июня. Ранее компанию... Ранее компанию... читать дальше

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Минфин РФ не планирует новые корректировки налоговой системы, несмотря на непростую ситуацию с исполнением бюджета в этом году. Открывая деловой завтрак Сбера в рамках ПМЭФ-2025, глава банка Герман Греф упомянул "идеальный шторм" в российской экономике. Среди его... Открывая деловой завтрак Сбера в рамках ПМЭФ-2025, глава банка Герман Греф упомянул "идеальный шторм" в российской экономике. Среди его... читать дальше

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Минпромторг РФ обсуждает новые предложения по расширению перечня товаров, импортируемых из недружественных юрисдикций и облагаемых повышенными пошлинами, но решение вряд ли будет принято в ближайшее время: уже утвержденный список достаточно объемен. С таким заявлением в беседе с... читать дальше

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Испанская Industria de Diseno Textil SA (Inditex), один из крупнейших в мире ритейлеров одежды, пока не наблюдает условий, необходимых для возврата на российский рынок, заявил главный исполнительный директор компании Оскар Гарсия Масейрас. Отвечая на вопрос о возможных... Отвечая на вопрос о возможных... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов курс доллара США умеренно снижается в парах с евро, фунтом стерлингов, иеной и юанем. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и... читать дальше

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Розничные продажи в Великобритании в мае упали на 2,7% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Это максимальное снижение за 1,5 года (с декабря 2023 года). Аналитики в среднем прогнозировали сокращение всего на 0,5%,... читать дальше

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Равновесный уровень курса рубля - свыше 100 рублей за доллар США, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Курс далек от равновесия сегодня. Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем... "Курс далек от равновесия сегодня. Очевидно, что равновесным курсом является курс 100 плюс рублей по отношению к доллару. Мы сегодня имеем... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 20 июня составили по Российской Федерации 5038,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,4 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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Сбор пшеницы в РФ в этом году может составить 90 млн тонн, ее экспорт в новом сезоне (начнется 1 июля) - 45 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут в интервью газете "Известия" на ПМЭФ, опубликованном в пятницу. "Несмотря на определенные сложности, в... "Несмотря на определенные сложности, в... читать дальше

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Пора переходить к "нагреву" экономики и снижать ставку - Новак Потенциальные темпы роста экономики РФ превышают 3% в год, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Таким образом, Новак более оптимистично оценивает потенциал роста экономики, чем ЦБ и даже Минэкономразвития. ЦБ и Минэкономразвития давно спорят о потенциальных темпах... Таким образом, Новак более оптимистично оценивает потенциал роста экономики, чем ЦБ и даже Минэкономразвития. ЦБ и Минэкономразвития давно спорят о потенциальных темпах... читать дальше

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Семь бирж создали Международную ассоциацию товарных и фьючерсных бирж, говорится в сообщении Петербургской биржи. Намерение присоединиться к ассоциации выразили: Петербургская биржа, Национальная товарно-деривативная биржа Индии (National Commodity and Derivatives... Намерение присоединиться к ассоциации выразили: Петербургская биржа, Национальная товарно-деривативная биржа Индии (National Commodity and Derivatives... читать дальше

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