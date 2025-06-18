Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2398,5 млрд руб.

18 июня. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 июня по данным на начало операционного дня выросло до 2398,5 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51653,475 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 485,020 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 10,8706 руб. Минимальный курс юаня составил 10,841 руб., максимальный - 10,9 руб. Было заключено 48722 сделки. Объем торгов составил 96696,54 млн... Минимальный курс юаня составил 10,841 руб., максимальный - 10,9 руб. Было заключено 48722 сделки. Объем торгов составил 96696,54 млн...

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Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во 2-м квартале 2025 года вырос до минус 8% с минус 11% в 1-м квартале, после минус 9% в 4-м квартале 2024 года, минус 7% в 3-м квартале, минус 6% во 2-м квартале (максимальный... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 июня выросли на 0,11% после повышения на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 16 июня увеличились на 2,82% (общая инфляция за... читать дальше

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Инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%. Цены на... Цены на... читать дальше

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Рынок акций РФ замедлил подъем и завершил торги слабым ростом на фоне перешедшей к снижению нефти. В Азии сегодня наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на... В Азии сегодня наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на... читать дальше

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Американские компании, а также компании других стран Запада не могут рассчитывать на преференции в случае возвращения на российский рынок, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев "на полях" Петербургского... читать дальше

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Российские производители удобрений продолжат поставки в Евросоюз после повышения импортных пошлин, рост издержек ляжет на местных аграриев. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы... читать дальше

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8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-978 на 17 млрд 361,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Россия и США активно обсуждают совместные проекты в энергетике, в сфере редкоземельных металлов, а также взаимодействие в Арктике и совместное освоение космоса, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на... читать дальше

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Цены на нефть начали активно снижаться вечером в среду на фоне неопределенности, окружающей возможное участие Соединенных Штатов в израильско-иранском конфликте. Президент США Дональд Трамп в среду отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон нанести удар... Президент США Дональд Трамп в среду отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон нанести удар... читать дальше

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Отложенный спрос на автомобили в РФ значителен, но он сможет реализовываться при снижении ставки автокредита хотя бы до 15%, считает глава дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский. По его мнению, июньское снижение ключевой ставки на 1 п.п., до 20% - "очень маленький... По его мнению, июньское снижение ключевой ставки на 1 п.п., до 20% - "очень маленький... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,36 коп. и составил 10,869 руб. Минимальный курс юаня составил 10,838 руб., максимальный - 10,894 руб. Было заключено 14913 сделок. Объем торгов составил 30252,94 млн... Минимальный курс юаня составил 10,838 руб., максимальный - 10,894 руб. Было заключено 14913 сделок. Объем торгов составил 30252,94 млн...

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Ущерб от действий IT-преступников за 5 месяцев 2025 года превысил 80 млрд рублей, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов. "Неутешительные цифры по ущербу. Несмотря на то, что количество преступлений некоторое время снижалось,... "Неутешительные цифры по ущербу. Несмотря на то, что количество преступлений некоторое время снижалось,... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8575,56 (-22,73) руб./грамм; на серебро - 93,8 (+1,75) руб./грамм; на платину - 3206,55 (+2,69) руб./грамм; на палладий - 2644,71 (-17,58) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Акционеры "Каспийского трубопроводного консорциума" пока не рассматривают вопрос изменения тарифа на транспортировку нефти по системе, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор КТК Николай Горбань. "Тариф у нас единый, стандартный, обсуждений по... "Тариф у нас единый, стандартный, обсуждений по... читать дальше

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