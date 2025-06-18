18 июня 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 июня. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|январь 2025
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|февраль 2025
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|февраль 2025
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 02 по 08 марта
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 23 февраля по 01 марта
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|февраль 2025
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 01 по 07 марта
|22:00
|Процентная ставка ФРС
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
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18 июня 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 51653,475 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 485,020 млрд руб., или на...
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18 июня 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,39 коп. и составил 10,8706 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,841 руб., максимальный - 10,9 руб. Было заключено 48722 сделки. Объем торгов составил 96696,54 млн...
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18 июня 2025 года 19:12
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские ожидания населения РФ, во 2-м квартале 2025 года вырос до минус 8% с минус 11% в 1-м квартале, после минус 9% в 4-м квартале 2024 года, минус 7% в 3-м квартале, минус 6% во 2-м квартале (максимальный... читать дальше
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18 июня 2025 года 19:05
Потребительские цены на бензин в России с 10 по 16 июня выросли на 0,11% после повышения на 0,07% с 3 по 9 июня и на 0,11% с 27 мая по 2 июня, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По отношению к началу года цены к 16 июня увеличились на 2,82% (общая инфляция за... читать дальше
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18 июня 2025 года 19:01
Инфляция в РФ с 10 по 16 июня 2025 года составила 0,04% после 0,03% с 3 по 9 июня, 0,05% с 27 мая по 2 июня, 0,06% с 20 по 26 мая, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 16 июня составил 0,08%, с начала года - 3,64%.
Цены на... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:58
Рынок акций РФ замедлил подъем и завершил торги слабым ростом на фоне перешедшей к снижению нефти.
В Азии сегодня наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:48
Американские компании, а также компании других стран Запада не могут рассчитывать на преференции в случае возвращения на российский рынок, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев "на полях" Петербургского... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:42
Российские производители удобрений продолжат поставки в Евросоюз после повышения импортных пошлин, рост издержек ляжет на местных аграриев. Такое мнение высказал "Интерфаксу" глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев в кулуарах ПМЭФ-2025. "Мы... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:38
8 июня. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 июня однодневные биржевые облигации серии КС-4-978 на 17 млрд 361,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:37
Россия и США активно обсуждают совместные проекты в энергетике, в сфере редкоземельных металлов, а также взаимодействие в Арктике и совместное освоение космоса, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:28
Цены на нефть начали активно снижаться вечером в среду на фоне неопределенности, окружающей возможное участие Соединенных Штатов в израильско-иранском конфликте.
Президент США Дональд Трамп в среду отказался отвечать на вопрос о том, планирует ли Вашингтон нанести удар... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:21
Отложенный спрос на автомобили в РФ значителен, но он сможет реализовываться при снижении ставки автокредита хотя бы до 15%, считает глава дилерской группы "Автодом" Андрей Ольховский.
По его мнению, июньское снижение ключевой ставки на 1 п.п., до 20% - "очень маленький... читать дальше
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18 июня 2025 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4,36 коп. и составил 10,869 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,838 руб., максимальный - 10,894 руб. Было заключено 14913 сделок. Объем торгов составил 30252,94 млн...
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18 июня 2025 года 17:55
Ущерб от действий IT-преступников за 5 месяцев 2025 года превысил 80 млрд рублей, заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД России Данил Филиппов.
"Неутешительные цифры по ущербу. Несмотря на то, что количество преступлений некоторое время снижалось,... читать дальше
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18 июня 2025 года 17:46
ЦБ РФ с 19 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8575,56 (-22,73) руб./грамм; на серебро - 93,8 (+1,75) руб./грамм; на платину - 3206,55 (+2,69) руб./грамм; на палладий - 2644,71 (-17,58) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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18 июня 2025 года 17:45
Акционеры "Каспийского трубопроводного консорциума" пока не рассматривают вопрос изменения тарифа на транспортировку нефти по системе, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ-2025 генеральный директор КТК Николай Горбань.
"Тариф у нас единый, стандартный, обсуждений по... читать дальше
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