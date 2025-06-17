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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 90,7548 руб.
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17 июня 2025 года 17:25
ЦБ РФ установил курс евро с 18 июня в размере 90,7548 руб.
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17 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 июня, составляет 90,7548 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,90 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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