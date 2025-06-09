ЦБ РФ установил курс евро с 10 июня в размере 90,3666 руб.

9 июня. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 90,3666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,88 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50743,502 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1771,568 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,10 коп. и составил 10,9733 руб. Минимальный курс юаня составил 10,942 руб., максимальный - 11,005 руб. Было заключено 53796 сделок. Объем торгов составил 57923,18 млн... Минимальный курс юаня составил 10,942 руб., максимальный - 11,005 руб. Было заключено 53796 сделок. Объем торгов составил 57923,18 млн...

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник падением индексов на 1,7%. Торги утренней сессии на Мосбирже рынок начал умеренным снижением, отыгрывая как неопределенность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ (данный фактор вызвал... Торги утренней сессии на Мосбирже рынок начал умеренным снижением, отыгрывая как неопределенность в отношении дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ (данный фактор вызвал... читать дальше

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ЦБ РФ выпустил официальные рекомендации, которым банки должны следовать при оценке рисков строительного проекта, в котором существенная доля жилья продается через рассрочку от застройщика. Документ размещен на сайте Банка России. В 1-м квартале 2025 года, по опросу... В 1-м квартале 2025 года, по опросу... читать дальше

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Американский производитель промышленной продукции Crane Co. договорился о покупке подразделения Baker Hughes Co. в сфере сенсорных технологий за $1,15 млрд. Сделка по приобретению компании Precision Sensors & Instrumentation (PSI) будет оплачена денежными средствами,... Сделка по приобретению компании Precision Sensors & Instrumentation (PSI) будет оплачена денежными средствами,... читать дальше

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Средняя премия по годовым полисам ОСАГО снизилась на 5,3% по итогам 4 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 7,34 тыс. рублей, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА) со ссылкой на президента союза Евгения... читать дальше

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Нефтяные цены остаются в плюсе вечером в понедельник, хотя и растеряли часть достигнутого ранее роста. Поддержку котировкам оказывает очередной раунд торговых переговоров США и Китая, стартовавший в Лондоне. Если сторонам удастся прийти к договоренности, это позитивно... Поддержку котировкам оказывает очередной раунд торговых переговоров США и Китая, стартовавший в Лондоне. Если сторонам удастся прийти к договоренности, это позитивно... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,19 коп. и составил 10,9703 руб. Минимальный курс юаня составил 10,938 руб., максимальный - 11,0095 руб. Было заключено 17008 сделок. Объем торгов составил 24991,58... Минимальный курс юаня составил 10,938 руб., максимальный - 11,0095 руб. Было заключено 17008 сделок. Объем торгов составил 24991,58...

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Шансы на поглощение британской энергетической компании BP Plc другими игроками нефтегазового сектора в настоящее время невелики из-за размера компании и сложной структуры её бизнеса, полагают аналитики банка Moelis & Co. По словам руководителя энергетического... По словам руководителя энергетического... читать дальше

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Главный исполнительный директор американского чипмейкера Nvidia Corp. Дженсен Хуан намерен инвестировать в Великобританию. "Я думаю, это просто замечательное, замечательное место для инвестиций", - сказал он в ходе панельной дискуссии с премьером Британии Киром... "Я думаю, это просто замечательное, замечательное место для инвестиций", - сказал он в ходе панельной дискуссии с премьером Британии Киром... читать дальше

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Правительство РФ приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта (ИИ); структура займется отбором и тиражированием типовых решений в этой сфере, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением, организацией... читать дальше

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ОАО "РЖД" по согласованию с министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляет курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня - между Пхеньяном и Хабаровском, сообщила компания. Пассажирское ж/д сообщение с КНДР было... Пассажирское ж/д сообщение с КНДР было... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 июня установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8499,6 (-90,05) руб./грамм; на серебро - 92,09 (+0,98) руб./грамм; на платину - 2969,86 (+83,4) руб./грамм; на палладий - 2621,21 (+40,19) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 79,1543 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,60 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 июня, составляет 90,3666 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Саудовская Аравия приступила к реализации стратегии, предусматривающей долгосрочную ценовую войну с целью восстановления утраченной доли мирового рынка нефти, полагает глава отдела сырьевых исследований Bank of America Corp. Франсиско Бланш. "Эта ценовая война будет... "Эта ценовая война будет... читать дальше

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