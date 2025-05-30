Учетные цены Банка России на драгметаллы с 31 мая

30 мая. FINMARKET.RU -РФ с 31 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8372,41 (+41,94) руб./грамм; на серебро - 84,35 (+0,35) руб./грамм; на платину - 2750,03 (+4,21) руб./грамм; на палладий - 2466,93 (+11,34) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 51512,681 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 52,604 млрд руб., или на...

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Рынок акций РФ к завершил торги в плюсе в ожидании геополитических новостей со второго раунда переговоров РФ-Украина по урегулированию украинского конфликта. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%,... В Азии в пятницу преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1,2%,... читать дальше

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Объемы реализации нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа) в мае 2025 года составили 2,93 млн тонн, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщила площадка. Оборот в денежном... Оборот в денежном... читать дальше

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Московский кредитный банк (МКБ) в первом квартале 2025 года сократил чистую прибыль по МСФО в 6 раз - до 2,3 млрд рублей по сравнению с 13,98 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета банка. МКБ отмечает, что регулярная прибыль (без учета переоценки бессрочного... МКБ отмечает, что регулярная прибыль (без учета переоценки бессрочного... читать дальше

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"Газпром" в 2024 году (без учета давальческого сырья) переработал 56 млрд куб. м природного и попутного газа (на 12,2% больше, чем в 2023 г.), первичная переработка нефти и стабильного газового конденсата выросла на 2,6% - до 58,26 млн т, говорится в отчете... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае остался на уровне предыдущего месяца, составив 52,2 пункта, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о снижении индекса в мае до 50,8... читать дальше

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Чистая прибыль Транснефти по МСФО в 1-м квартале снизилась на 15% и составила 80,3 млрд руб. по сравнению с 94,4 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали показатель на уровне 65 млрд рублей. "Изменение этого... "Изменение этого... читать дальше

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ЦБ РФ с 31 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8372,41 (+41,94) руб./грамм; на серебро - 84,35 (+0,35) руб./грамм; на платину - 2750,03 (+4,21) руб./грамм; на палладий - 2466,93 (+11,34) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 89,2512 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 30,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 31 мая, составляет 78,6171 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,01 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Аграрии РФ в настоящее время обеспечены отечественными средствами защиты растений (СЗР) на 70%, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу. "Что касается СЗР, то у нас есть определенная зависимость (от импорта - ИФ) на сегодняшний... "Что касается СЗР, то у нас есть определенная зависимость (от импорта - ИФ) на сегодняшний... читать дальше

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Дефицит США во внешней торговле товарами в апреле сократился на 46% - до $87,6 млрд, минимума с декабря 2023 года, говорится в отчете Бюро переписи населения США. Объем импорта упал на рекордные 19,8% - до $276,1 млрд на фоне новых торговых пошлин, введенных... Объем импорта упал на рекордные 19,8% - до $276,1 млрд на фоне новых торговых пошлин, введенных... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 02.06 по 08.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 5,27 руб. на одну акцию, сообщила пресс-служба перевозчика. Реестр для получения дивидендов, согласно сущфакту компании, закрывается 18 июля. Выплаты должны быть произведены до 21... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы увеличились на... Доходы населения США в апреле выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы увеличились на... читать дальше

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В понедельник, 2 июня, в Италии праздник - День провозглашения Республики. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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