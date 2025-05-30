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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 мая 2025 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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30 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 02.06 по 08.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
02.06.2025 16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии февраль 2025
02.06.2025 18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе США февраль 2025
03.06.2025 12:00 Данные по безработице в еврозоне январь 2025
03.06.2025 13:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне февраль 2025
03.06.2025 18:00 Объем заказов на товары длительного пользования в США февраль 2025
03.06.2025 18:00 Объем промышленных заказов в США январь 2025
04.06.2025 16:15 Занятость в производственном секторе США февраль 2025
04.06.2025 16:45 Процентная ставка Банка Канады март 2025
04.06.2025 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 01 по 07 марта
04.06.2025 18:00 Индекс деловой активности в секторе услуг США февраль 2025
05.06.2025 09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide февраль 2025
05.06.2025 09:00 Объем промышленных заказов в Германии январь 2025
05.06.2025 10:50 Промышленное производство во Франции январь 2025
05.06.2025 12:00 Изменение цен производителей в еврозоне январь 2025
05.06.2025 12:00 Объемы розничных продаж в Италии январь 2025
05.06.2025 15:30 Внешнеторговый баланс США январь 2025
05.06.2025 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 02 по 08 марта
05.06.2025 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 23 февраля по 01 марта
05.06.2025 15:45 Процентная ставка ЕЦБ март 2025
05.06.2025 16:30 Производительность труда и стоимость рабочий силы в США IV квартал 2024
06.06.2025 09:00 Внешнеторговый баланс Германии март 2022
06.06.2025 10:00 Промышленное производство в Германии январь 2025
06.06.2025 12:00 Изменение ВВП еврозоны IV квартал 2024
06.06.2025 13:00 Объемы розничных продаж в еврозоне январь 2025
06.06.2025 15:30 Данные с рынка труда США февраль 2025

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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30 мая 2025 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 02.06 по 08.06 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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