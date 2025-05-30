30 мая 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Изменение ВВП Франции
|IV квартал 2024
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|11:00
|Изменение ВВП Италии
|IV квартал 2024
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|февраль 2025
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|IV квартал 2024
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|январь 2025
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|декабрь 2024
|15:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|февраль 2025
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|февраль 2025
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|март 2025
Это автоматическое сообщение.
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30 мая 2025 года 14:21
International Data Corporation (IDC) ухудшила прогноз роста мировых поставок смартфонов по итогам 2025 года до 0,6% с февральской оценки 2,3%.
Как говорится в пресс-релизе IDC, причинами пересмотра прогноза стали высокая общая неопределенность, волатильность ситуации с... читать дальше
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30 мая 2025 года 14:12
Поставки газа "Газпромом" в Китай по газопроводу "Сила Сибири" достигли 100 млрд кубометров, сообщила российская компания.
"По газопроводу "Сила Сибири" в Китай поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного... читать дальше
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30 мая 2025 года 14:05
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снизились по итогам сессии в пятницу, инвесторы оценивали большой массив статданных и следили за судебными решениями относительно внешнеторговых пошлин в США.
Как сообщалось, в среду Федеральный суд... читать дальше
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30 мая 2025 года 13:58
Пекин согласился обсудить с Токио условия для возобновления импорта японских морепродуктов, от которого Китай отказался после старта сброса воды, использовавшейся для охлаждения реакторов аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщает сегодня агентство "Киодо" со ссылкой на японские... читать дальше
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30 мая 2025 года 13:51
Экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2024-июнь 2025 гг.) составит 53 млн тонн, в том числе около 44,5 млн тонн пшеницы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме в пятницу со ссылкой на прогнозы Минсельхоза.
"В сезоне 2023/24 на внешние... читать дальше
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30 мая 2025 года 13:44
Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский сообщил о внесении в Госдуму поправок, предусматривающих дальнейшее развитие отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - и объединение их функционала в едином приложении.... читать дальше
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30 мая 2025 года 13:36
Австрийская OMV подписала и закрыла соглашение о продаже своей 5-процентной доли в концессии Ghasha, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, компании Lukoil Gulf Upstream LLCSPC. Согласно сообщению OMV, сумма денежного вознаграждения составляет $594 млн за вычетом $100... читать дальше
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30 мая 2025 года 13:15
Индекс Мосбиржи развернулся после утреннего снижения и ушел в плюс. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,16 пункта (1,295%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2829,18 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2833,01... читать дальше
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30 мая 2025 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 30 апреля по 30 мая) - 84,5144 руб. за доллар, максимальное значение - 87,3082 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,56 руб.
Это автоматическое сообщение.
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30 мая 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 89,49/95,07 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 16 коп., Cредний курс продажи вырос на...
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30 мая 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,91/84,51 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 73 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 мая 2025 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 80/81,6 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 45 коп., средний...
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30 мая 2025 года 12:59
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднимаются в пятницу, инвесторы оценивают европейские статданные и новости корпоративного сектора. Также участники рынка следят за противостоянием администрации президента США Дональда Трампа и противниками импортных пошлин,... читать дальше
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30 мая 2025 года 12:53
Глава центрального банка Италии и член совета управляющих ЕЦБ Фабио Панетта считает, что возможности Европейского центрального банка (ЕЦБ) для дальнейшего снижения процентных ставок ограничены, и ему придется придерживаться прагматичного и гибкого подхода при принятии непростых... читать дальше
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30 мая 2025 года 12:45
Японская Nippon Steel намерена инвестировать 869 млрд иен ($6 млрд) в расширение мощностей по выплавке стали в Японии с фокусом на более экологичные технологии.
Инвестиции будут направлены на модернизацию трех металлургических заводов в Японии. На них будут установлены... читать дальше
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30 мая 2025 года 12:37
По итогам 1-го квартала чистая прибыль инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй") по МСФО сократилась на 42% и составила 4,7 млрд рублей против 8,1 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.
Общий доход от операционной деятельности и финансовый... читать дальше
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