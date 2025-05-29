Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,8833 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,835 руб., максимальный - 10,961 руб. Было заключено 20226 сделок. Объем торгов составил 39197,72 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,889 руб. за юань.

29 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,57 коп. и составил 10,8833 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51565,285 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 647,419 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,58 коп. и составил 10,8871 руб. Минимальный курс юаня составил 10,84 руб., максимальный - 10,9665 руб. Было заключено 79769 сделок. Объем торгов составил 113290,58... Минимальный курс юаня составил 10,84 руб., максимальный - 10,9665 руб. Было заключено 79769 сделок. Объем торгов составил 113290,58...

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Российский фондовый рынок завершил четверг ростом индексов. Рынок акций РФ в начале торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил восстановительный рост на фоне известий о втором раунде переговоров РФ-Украина по решению украинского конфликта, заявлений президента США... Рынок акций РФ в начале торгов утренней сессии на Мосбирже продолжил восстановительный рост на фоне известий о втором раунде переговоров РФ-Украина по решению украинского конфликта, заявлений президента США... читать дальше

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Boeing Co. возобновит поставки самолетов в Китай в следующем месяце, заявил главный исполнительный директор американского авиаконцерна Келли Ортберг на мероприятии Bernstein в четверг. В апреле Ортберг говорил, что поставки были остановлены по инициативе Пекина. СМИ... СМИ... читать дальше

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"Московская биржа" с 20 июня исключит из базы расчета индексов МосБиржи и РТС обыкновенные акции ПАО "Селигдар" и ПАО "Мечел", говорится в сообщении торговой площадки. База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций ПАО "Группа... База расчета индекса средней и малой капитализации изменится за счет включения акций ПАО "Группа... читать дальше

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Банк России разработал критерии оценки эффективности мер банков по борьбе с кредитным мошенничеством, а также установил порядок подачи банком ходатайства в ЦБ о проведении регулятором оценки соответствия этим критериям. Проект указания подготовлен в соответствии с нормами... читать дальше

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Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов предложил наделить АО "Почта России" статусом оператора по доставке всех зарубежных покупок россиян, он также призвал разрешить компании принимать электронные платежи без банковских комиссий, выровнять условия работы... читать дальше

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В апреле индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) упал на 6,3% относительно предыдущего месяца - до 71,3 пункта, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Апрельское снижение показателя стало самым значительным с сентября... читать дальше

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ЦБ РФ с 30 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8330,47 (-106,83) руб./грамм; на серебро - 84 (-0,2) руб./грамм; на платину - 2745,82 (-31,04) руб./грамм; на палладий - 2455,59 (-67,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 88,9481 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 138,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 78,497 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 110,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 15,57 коп. и составил 10,8833 руб. Минимальный курс юаня составил 10,835 руб., максимальный - 10,961 руб. Было заключено 20226 сделок. Объем торгов составил 39197,72... Минимальный курс юаня составил 10,835 руб., максимальный - 10,961 руб. Было заключено 20226 сделок. Объем торгов составил 39197,72...

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В январе-марте чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" по МСФО составила 10,74 млрд руб. после 8,71 млрд руб. в аналогичный период 2024 г., сообщается в отчетности компании. Таким образом, она выросла на 23,3%. Выручка компании увеличилась с 64,5 млрд до 69,04... Выручка компании увеличилась с 64,5 млрд до 69,04... читать дальше

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Цены на нефть перешли к существенному снижению вечером, растеряв весь рост, достигнутый ранее в ходе торгов на новостях о том, что федеральный торговый суд США признал незаконными импортные пошлины, введенные президентом Дональдом Трампом. Стоимость июльских фьючерсов... Стоимость июльских фьючерсов... читать дальше

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Т-Банк в апреле увеличил совокупный кредитный портфель до вычета резервов по РСБУ на 1,6% - до 2,677 трлн рублей, говорится в сообщении материнской компании "Т-Технологии". Кредиты физлицам в апреле выросли на 0,8% - до 2,184 трлн рублей, юрлицам - на 5,3% - до 493... Кредиты физлицам в апреле выросли на 0,8% - до 2,184 трлн рублей, юрлицам - на 5,3% - до 493... читать дальше

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Рост корпоративного кредитования за 5 месяцев текущего года составил около 1%, кредитного сжатия не происходит, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова в ходе VII съезда Ассоциации банков России. "Хотя кредитование и замедляется во всех сегментах, все-таки речи о кредитном... "Хотя кредитование и замедляется во всех сегментах, все-таки речи о кредитном... читать дальше

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