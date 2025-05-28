Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0429 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0035 руб., максимальный - 11,0805 руб. Была заключена 92901 сделка. Объем торгов составил 94399,24 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0135 руб. за юань.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,20 коп. и составил 11,0429 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 50917,866 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1011,293 млрд руб., или на...

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Российские банки в апреле увеличили корпоративный кредитный портфель на 0,9%, что соответствует мартовским темпам роста, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Как отмечает ЦБ, в основном увеличивались корпоративные кредиты (+0,8 трлн руб.,... Как отмечает ЦБ, в основном увеличивались корпоративные кредиты (+0,8 трлн руб.,... читать дальше

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Россия в апреле этого года по сравнению с аналогическим месяцем прошлого года снизила производство продуктов питания на 0,6%, напитков - на 0,2%, сообщил Росстат. За 4 месяца производство снизилось на 0,4% и 5% соответственно. За 4 месяца производство снизилось на 0,4% и 5% соответственно. Производство табачных изделий в... Производство табачных изделий в... читать дальше

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Рост цен на картофель, немного притормозивший в первой половине мая, за неделю с 20 по 26 мая снова ускорился. Капуста начала дешеветь. Как сообщил Росстат, на минувшей неделе картофель подорожал на 2,4% против 1,7% неделей ранее. Как сообщил Росстат, на минувшей неделе картофель подорожал на 2,4% против 1,7% неделей ранее. Но больше всего подорожала... Но больше всего подорожала... читать дальше

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Производители пищевой продукции в апреле по сравнению с мартом повысили цены на 0,1%, сообщил Росстат в среду. Рост цен замедлился: в марте по сравнению с февралем он составлял 0,3%, в феврале по сравнению с январем - 1%, в январе по сравнению с декабрем -... Рост цен замедлился: в марте по сравнению с февралем он составлял 0,3%, в феврале по сравнению с январем - 1%, в январе по сравнению с декабрем -... читать дальше

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Средства юрлиц в российских банках в апреле 2025 года замедлили снижение до 0,7% (-394 млрд руб.) после падения в марте на 2,8%, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Основной отток средств компаний произошел в последнюю декаду апреля, в том числе... Основной отток средств компаний произошел в последнюю декаду апреля, в том числе... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,20 коп. и составил 11,0429 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0035 руб., максимальный - 11,0805 руб. Была заключена 92901 сделка. Объем торгов составил 94399,24... Минимальный курс юаня составил 11,0035 руб., максимальный - 11,0805 руб. Была заключена 92901 сделка. Объем торгов составил 94399,24...

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Чистая прибыль банков РФ в апреле составила 261 млрд рублей, что на 7% выше результата марта (244 млрд руб.), говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора. Доходность на капитал (ROE) выросла до 16,9 с 16,0%. Доходность на капитал (ROE) выросла до 16,9 с 16,0%. Поддержку результатам сектора... Поддержку результатам сектора... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в апреле 2025 года продолжили начавшееся в марте снижение, сократившись относительно предыдущего месяца на 1,4%, сообщил Росстат. Ранее в марте показатель опустился на 1,5%, показав отрицательную динамику впервые с октября... Ранее в марте показатель опустился на 1,5%, показав отрицательную динамику впервые с октября... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец апреля 2025 года составила 1 млрд 481,9 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 33,8 млн рублей, или на 2,3%, сообщил в среду Росстат. Относительно апреля 2024 года долги по зарплате... Относительно апреля 2024 года долги по зарплате... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 20 по 26 мая выросли на 0,09% после аналогичного повышения с 13 по 19 мая и увеличения на 0,06% с 6 по 12 мая, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 26 мая выросли на 2,59% (общая инфляция за этот период... По отношению к началу года цены к 26 мая выросли на 2,59% (общая инфляция за этот период... читать дальше

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За период с 20 по 26 мая инфляция составила 0,06%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 13 по 19 мая инфляция составила 0,07%. С начала мая цены выросли на 0,21%, с начала года - на 3,34%. С начала мая цены выросли на 0,21%, с начала года - на 3,34%. В мае 2024 года цены выросли на 0,74%, с... В мае 2024 года цены выросли на 0,74%, с... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил среду уверенным ростом индексов. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом в рамках коррекции после затяжного падения, отмечавшегося с середины прошлой недели на фоне опасений относительно затягивания... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным ростом в рамках коррекции после затяжного падения, отмечавшегося с середины прошлой недели на фоне опасений относительно затягивания... читать дальше

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По итогам 1-го квартала совокупная чистая прибыль банков США увеличилась на 9,1% в годовом выражении и составила $70,6 млрд, по данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Тем временем нереализованные убытки коммерческих банков и сберегательных... Тем временем нереализованные убытки коммерческих банков и сберегательных... читать дальше

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Министры стран-участниц ОПЕК+ по итогам 39-й встречи подтвердили ранее принятые решения, в том числе касающиеся уровней добычи нефти до конца 2026 года, сообщается в пресс-релизе ОПЕК. Кроме того, участники совещания подтвердили рамки декларации о сотрудничестве (DoC),... Кроме того, участники совещания подтвердили рамки декларации о сотрудничестве (DoC),... читать дальше

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Американская Ford Motor отзывает около 1,1 млн автомобилей из-за проблем с программным обеспечением (ПО) камеры заднего вида, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety... читать дальше

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