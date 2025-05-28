28 мая 2025 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|январь 2025
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|февраль 2025
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28 мая 2025 года 09:47
Оборот столичных производителей пищевой промышленности в первом квартале 2025 года составил 221 млрд рублей и увеличился более чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития столицы Мария... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:39
Совет директоров "Уралкалия" рекомендовал не выплачивать дивиденды на все виды акций по итогам 2024 года, сообщила компания.
Финальных дивидендов за 2023 год также не было, при этом компания дважды выплачивала промежуточные дивиденды на "префы" - на общую сумму 105 млрд... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:28
Российский союз страховщиков (РСА) считает возможным вариантом решения вопроса о справедливых региональных подходах в тарификации ОСАГО введение коэффициента "бонус-малус" (КБМ, коэффициент безаварийной езды) не только для индивидуальных автовладельцев, но и для субъектов РФ,... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:26
Министры 22 стран-участниц ОПЕК+ соберутся в среду на очередную полугодовую встречу.
Ей будет предшествовать заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), который обычно рассматривает ситуацию на рынке, следит за исполнением соглашения и может дать... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 5105,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4902,5 млрд руб.
На начало... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:19
Доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов на торгах в среду, стабилен в паре с иеной.
Поддержку американской валюте оказали опубликованные накануне позитивные статданные по экономике США. Индекс потребительского доверия в Штатах в мае увеличился до 98 пунктов с... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:12
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) продал весь пакет акций американского нефтяного гиганта Chevron Corp. из-за того, что счел их нарушающими свои принципы формирования портфеля, пишет Bloomberg со ссылкой на информированный источник.
Продажу доли в... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:04
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду.
Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings... читать дальше
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28 мая 2025 года 09:03
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 мая однодневные биржевые облигации серии КС-4-966 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4... читать дальше
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28 мая 2025 года 08:56
РФ к середине мая по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила отгрузки мясной продукции на экспорт на 36%, до 345 тыс. тонн, сообщил замруководителя федерального центра "Агроэкспорт" Виталий Нагалин на пленарной сессии форума "Аграрная политика... читать дальше
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28 мая 2025 года 08:47
Кредитный импульс в апреле продолжил снижение, опустившись ниже пандемийного уровня, говорится в бюллетене Банка России "О чем говорят тренды".
ЦБ отмечает, что кредитование вносит все больший вклад в переход к более сдержанным темпам роста совокупного спроса.... читать дальше
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28 мая 2025 года 08:40
Цены на нефть повышаются сегодня на информации СМИ о том, что США запретили Chevron Corp. экспортировать нефть из Венесуэлы. Рост рынка, однако, сдерживается ожиданиями дальнейшего наращивания добычи странами ОПЕК+.
Как сообщило Reuters со ссылкой на источники, новая... читать дальше
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28 мая 2025 года 08:34
Произошедшее с начала 2025 года снижение цен на нефть пока не полностью отразилось в стоимости российского нефтяного экспорта и поступлениях выручки от него на валютный рынок РФ, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и... читать дальше
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28 мая 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 мая 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 84 выпускам облигаций на общую сумму 208,78 млрд руб.
Эмитент
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Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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28 мая 2025 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций на общую сумму 64,61 млрд руб.
Эмитент
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Размер погашения на... читать дальше
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