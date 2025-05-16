Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1633 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,199 руб. Было заключено 73346 сделок. Объем торгов составил 92146,77 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1785 руб. за юань.

16 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,36 коп. и составил 11,1633 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,36 коп. и составил 11,1633 руб. Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,199 руб. Было заключено 73346 сделок. Объем торгов составил 92146,77 млн... Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,199 руб. Было заключено 73346 сделок. Объем торгов составил 92146,77 млн...

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Рост ВВП РФ в 1-м квартале замедлился до 1,4% - Росстат ВВП РФ в 1-м квартале 2025 г. увеличился на 1,4% по сравнению с 1-м кварталом 2024 года. Такую предварительную оценку опубликовал в пятницу Росстат. Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2,0%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз... Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2,0%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индикаторов на фоне завершения первого раунда переговорой российская и украинская делегации в Стамбуле; фактором поддержки выступала дорожающая нефть. В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов... В Азии в пятницу наблюдалась смешанная динамика индексов... читать дальше

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Те, кто требуют прекращения огня до мирных переговоров по украинскому урегулированию, не знают истории, боевые действия всегда шли параллельно с переговорами, заявил помощник президента России, глава делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский. "О чем говорят... "О чем говорят... читать дальше

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Выручка Simple Group, одного из ведущих импортеров и дистрибьюторов алкогольной продукции в РФ, в первом полугодии 2024/2025 финансового года (июль-декабрь 2024 года) составила 22,8 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого фингода, сообщается в... читать дальше

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АО "Нэфис косметикс" (Татарстан, входит в группу "Нэфис") впервые начнет поставлять свою продукцию в торговые сети Турции, сообщила пресс-служба компании. Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее экспорт товаров в Турцию, "Нэфис косметикс" заключила с турецкой... Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее экспорт товаров в Турцию, "Нэфис косметикс" заключила с турецкой... читать дальше

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Предпосылок к новой волне заболеваемости COVID-19 в России нет, последние два месяца в РФ регистрируются минимальные показатели заболеваемости с начала пандемии, заявили в Роспотребнадзоре. "В России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной... "В России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок остаются в плюсе вечером в пятницу. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:53 мск составляет $64,84 за баррель, что на $0,31 (0,48 %) выше, чем на закрытие предыдущих... Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:53 мск составляет $64,84 за баррель, что на $0,31 (0,48 %) выше, чем на закрытие предыдущих...

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Индия в апреле 2025 года импортировала золота на $3,097 млрд, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Это на 5% больше, чем в апреле прошлого года, но на 31% меньше, чем в марте текущего. Это на 5% больше, чем в апреле прошлого года, но на 31% меньше, чем в марте текущего. В среднем в августе-декабре 2024 года... В среднем в августе-декабре 2024 года... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,91 коп. и составил 11,1422 руб. Минимальный курс юаня составил 11,101 руб., максимальный - 11,1815 руб. Было заключено 20722 сделки. Объем торгов составил 39155,28... Минимальный курс юаня составил 11,101 руб., максимальный - 11,1815 руб. Было заключено 20722 сделки. Объем торгов составил 39155,28...

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Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить последний непринятый законопроект из пакета по борьбе с финансовыми пирамидами, следует из заключения, опубликованного в электронной базе данных парламента. Речь идет о поправках в Гражданский кодекс (ГК) РФ... Речь идет о поправках в Гражданский кодекс (ГК) РФ... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае упал до 50,8 пункта по сравнению с 52,2 пункта месяцем ранее, говорится в предварительном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до... Значение индекса уменьшилось по итогам пятого месяца подряд - до... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект (N919131-80) с поправками в Налоговый кодекс (НК) РФ, касающимися порядка налогообложения договоров долгосрочных сбережений. Документ опубликован в электронной базе данных парламента в пятницу. Поправками вносятся изменения в... Поправками вносятся изменения в... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8286,45 (+44,41) руб./грамм; на серебро - 83,32 (-1,59) руб./грамм; на платину - 2573,41 (+19,68) руб./грамм; на палладий - 2524,07 (+47,8) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Банк России решил установить минимальную планку по критерию годового дохода для получения статуса квалифицированного инвестора на уровне 12 млн рублей, сообщил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 мая, составляет 80,7689 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 45,55 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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