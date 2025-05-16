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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1633 руб.
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16 мая 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1633 руб.
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16 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,36 коп. и составил 11,1633 руб. Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,199 руб. Было заключено 73346 сделок. Объем торгов составил 92146,77 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1785 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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16 мая 2025 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,36 коп. и составил 11,1633 руб. Минимальный курс юаня составил 11,117 руб., максимальный - 11,199 руб. Было заключено 73346 сделок. Объем торгов составил 92146,77 млн...
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