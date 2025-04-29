Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 апреля

29 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 30 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8643,77 (-53,97) руб./грамм; на серебро - 86,56 (-1,91) руб./грамм; на платину - 2596,04 (+21,72) руб./грамм; на палладий - 2504,26 (+1,6) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54895,821 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 938,624 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,86 коп. и составил 11,1994 руб. Минимальный курс юаня составил 11,152 руб., максимальный - 11,2495 руб. Было заключено 78297 сделок. Объем торгов составил 95191,52... Минимальный курс юаня составил 11,152 руб., максимальный - 11,2495 руб. Было заключено 78297 сделок. Объем торгов составил 95191,52...

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Рынок акций РФ завершил торги падением индексов на фоне опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также отката нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $65 за баррель), инвесторы ожидают свежих геополитических новостей. В Азии... В Азии... читать дальше

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Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) анонсировал новую программу обратного выкупа акций на сумму до $40 млрд. Как говорится в пресс-релизе банка, эта программа начнет действовать после того, как завершится текущая. Wells Fargo объявил... Как говорится в пресс-релизе банка, эта программа начнет действовать после того, как завершится текущая. Wells Fargo объявил... читать дальше

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Шведский автопроизводитель Volvo Car AB сократил операционную прибыль и выручку в первом квартале 2025 года, а также отозвал годовой прогноз и объявил о масштабной программе сокращения расходов. Как говорится в пресс-релизе компании, её операционная прибыль в... Как говорится в пресс-релизе компании, её операционная прибыль в... читать дальше

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S&P Global Inc. выделит в самостоятельную компанию подразделение S&P Global Mobility, поставщика информации для автомобильного сектора. Как говорится в пресс-релизе компании, подразделение станет отдельной публичной компанией. В минувшем фингоду выручка S&P Global в... Как говорится в пресс-релизе компании, подразделение станет отдельной публичной компанией. В минувшем фингоду выручка S&P Global в... читать дальше

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ПАО "Магнит" по итогам 2024 года увеличило выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей, говорится в отчете компании. Согласно пресс-релизу, чистая розничная выручка в прошлом году выросла на 20,3% и составила 3,02 трлн рублей. LfL-выручка увеличилась на 11,2% за счет роста... Согласно пресс-релизу, чистая розничная выручка в прошлом году выросла на 20,3% и составила 3,02 трлн рублей. LfL-выручка увеличилась на 11,2% за счет роста... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 13,25 млрд руб. против 12,5 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Выручка РЖД в январе-марте 2025 г. увеличилась на 12,6% и составила... Выручка РЖД в январе-марте 2025 г. увеличилась на 12,6% и составила... читать дальше

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Мировые цены на сырьевые товары будут снижаться в ближайшие два года на фоне замедления темпов глобального экономического роста, говорится в обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook. Индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый ВБ, снизится на 12% в 2025 году... Индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый ВБ, снизится на 12% в 2025 году... читать дальше

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Цены на нефть резко снижаются вечером во вторник на опасениях сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:49 мск снижается на... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:49 мск снижается на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,03 коп. и составил 11,1941 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,265 руб. Было заключено 13137 сделок. Объем торгов составил 28438,48... Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,265 руб. Было заключено 13137 сделок. Объем торгов составил 28438,48...

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Совет директоров ПАО "Т Плюс" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., говорится в раскрытии компании. До этого акционеры "Т Плюс" получили около 4 млрд руб. (по 0,08995 руб. на акцию) за I полугодие 2024 г. До этого акционеры "Т Плюс" получили около 4 млрд руб. (по 0,08995 руб. на акцию) за I полугодие 2024 г. Годовое собрание акционеров компании... Годовое собрание акционеров компании... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2025 года снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,46 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 68,07 млрд руб. (+16,8%). Выручка составила 68,07 млрд руб. (+16,8%). Рост выручки в "РусГидро" объяснили... Рост выручки в "РусГидро" объяснили... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в I квартале 2025 г. выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,49 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 21,69 млрд руб. (+11,7%). Выручка составила 21,69 млрд руб. (+11,7%). Операционные расходы выросли на 15,3%, до... Операционные расходы выросли на 15,3%, до... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 86 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальное значение индикатора с мая 2020 года. Это минимальное значение индикатора с мая 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в... Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

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Чистая прибыль АО "Первая грузовая компания" по РСБУ выросла в 2024 г. на 20,8%, до почти 44 млрд руб. с 36,4 млрд руб. в 2023 г., говорится в отчете компании. Выручка ПГК увеличилась на 18,4% и составила 138,6 млрд руб., валовая прибыль поднялась на 13,2%, до 53,6 млрд... Выручка ПГК увеличилась на 18,4% и составила 138,6 млрд руб., валовая прибыль поднялась на 13,2%, до 53,6 млрд... читать дальше

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