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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 81,5616 руб.
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Промпроизводство в РФ в марте выросло 0,8%
Рост промпроизводства в РФ в марте ускорился до 0,8% после повышения на 0,2% в феврале, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов, ожидавших рост на 2,4%
 
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Иностранные банки сохраняют интерес к ведению бизнеса в РФ
В апреле прошла встреча депутатов с представителями европейского бизнеса, на которой иностранные банки заявили, что сохраняют интерес к работе в России, сообщил "Известиям" глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Все...
 
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29 апреля 2025 года 17:11

ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 апреля в размере 81,5616 руб.

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29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 81,5616 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 98,51 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
29 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 апреля снизилась на 1,68% и составила 54895,821 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54895,821 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 938,624 млрд руб., или на...
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29 апреля 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1994 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,86 коп. и составил 11,1994 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,152 руб., максимальный - 11,2495 руб. Было заключено 78297 сделок. Объем торгов составил 95191,52...
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29 апреля 2025 года 18:59
Индекс Мосбиржи упал на 2,5%, РТС - на 1,4%
Рынок акций РФ завершил торги падением индексов на фоне опасений затягивания процесса мирного урегулирования военного конфликта на Украине, а также отката нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $65 за баррель), инвесторы ожидают свежих геополитических новостей.

В Азии...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 18:53
Wells Fargo анонсировал новую программу buyback на $40 млрд
Один из крупнейших американских банков Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) анонсировал новую программу обратного выкупа акций на сумму до $40 млрд.

Как говорится в пресс-релизе банка, эта программа начнет действовать после того, как завершится текущая. Wells Fargo объявил...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 18:44
Volvo Car отозвала годовой прогноз, планирует сокращение расходов
Шведский автопроизводитель Volvo Car AB сократил операционную прибыль и выручку в первом квартале 2025 года, а также отозвал годовой прогноз и объявил о масштабной программе сокращения расходов.

Как говорится в пресс-релизе компании, её операционная прибыль в...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 18:35
S&P Global выделит в самостоятельную компанию подразделение Mobility
S&P Global Inc. выделит в самостоятельную компанию подразделение S&P Global Mobility, поставщика информации для автомобильного сектора.

Как говорится в пресс-релизе компании, подразделение станет отдельной публичной компанией. В минувшем фингоду выручка S&P Global в...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 18:27
"Магнит" в 2024 году увеличил выручку на 19,6%
ПАО "Магнит" по итогам 2024 года увеличило выручку на 19,6%, до 3,04 трлн рублей, говорится в отчете компании.

Согласно пресс-релизу, чистая розничная выручка в прошлом году выросла на 20,3% и составила 3,02 трлн рублей. LfL-выручка увеличилась на 11,2% за счет роста...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 18:19
Чистая прибыль "РЖД" по РСБУ выросла в январе-марте на 6%
Чистая прибыль ОАО "РЖД" по РСБУ выросла в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 13,25 млрд руб. против 12,5 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании.

Выручка РЖД в январе-марте 2025 г. увеличилась на 12,6% и составила...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 18:11
ВБ прогнозирует снижение мировых цен на сырьевые товары до минимумов с 2020 года
Мировые цены на сырьевые товары будут снижаться в ближайшие два года на фоне замедления темпов глобального экономического роста, говорится в обзоре Всемирного банка Commodity Markets Outlook.

Индекс цен на сырьевые товары, рассчитываемый ВБ, снизится на 12% в 2025 году...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 18:05
Падение цен на нефть усилилось
Цены на нефть резко снижаются вечером во вторник на опасениях сокращения глобального спроса на топливо из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:49 мск снижается на...
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29 апреля 2025 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1941 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7,03 коп. и составил 11,1941 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,265 руб. Было заключено 13137 сделок. Объем торгов составил 28438,48...
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29 апреля 2025 года 17:55
Совет директоров "Т Плюс" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г.
Совет директоров ПАО "Т Плюс" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., говорится в раскрытии компании.

До этого акционеры "Т Плюс" получили около 4 млрд руб. (по 0,08995 руб. на акцию) за I полугодие 2024 г.

Годовое собрание акционеров компании...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 17:51
В 1-м квартале "РусГидро" снизила чистую прибыль РСБУ на 9,8%
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в I квартале 2025 года снизилась на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,46 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 68,07 млрд руб. (+16,8%).

Рост выручки в "РусГидро" объяснили...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 17:43
Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в январе-марте выросла на 1,7%
Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в I квартале 2025 г. выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 2,49 млрд руб., говорится в отчете компании.

Выручка составила 21,69 млрд руб. (+11,7%).

Операционные расходы выросли на 15,3%, до...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 17:34
В апреле потребдоверие в США упало до минимума с 2020 г.
Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 86 пунктов, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

Это минимальное значение индикатора с мая 2020 года.

Согласно пересмотренным данным, в...    читать дальше
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29 апреля 2025 года 17:28
Чистая прибыль "ПГК" по РСБУ выросла в 2024 г. на 20,8%, выручка - на 18,4%
Чистая прибыль АО "Первая грузовая компания" по РСБУ выросла в 2024 г. на 20,8%, до почти 44 млрд руб. с 36,4 млрд руб. в 2023 г., говорится в отчете компании.

Выручка ПГК увеличилась на 18,4% и составила 138,6 млрд руб., валовая прибыль поднялась на 13,2%, до 53,6 млрд...    читать дальше
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