Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4754,5 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2936,34 млрд руб.

29 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 29 апреля составили по Российской Федерации 4754,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4567,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5255,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5033,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 29 апреля составили 2936,34 млрд руб. против 3004,2360299999996 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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