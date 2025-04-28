Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 2576,6 млрд руб.

28 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 2576,6 млрд руб.

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне известий, что президент РФ Владимир Путин объявил перемирие на Украине в дни 80-летия Победы. Внешние фондовые площадки подавали противоречивые сигналы, цены на нефть ускорили снижение. Индекс МосБиржи закрепился выше 3000... читать дальше

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Субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации (СМП и СОНКО) заключили в 1-м квартале 2025 года 554,4 тыс. госконтрактов на 1,24 трлн рублей, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг,... читать дальше

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в 2024 году снизило годовой чистый убыток по МСФО до 14,2 млрд рублей с 34,8 млрд рублей годом ранее, говорится в отчете группы. Выручка группы выросла на 13,1%, до 538,9 млрд руб., себестоимость продаж - на 5,7%, до... Выручка группы выросла на 13,1%, до 538,9 млрд руб., себестоимость продаж - на 5,7%, до... читать дальше

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Снижение цен на нефть усилилось вечером в понедельник на опасениях излишка предложения на мировом рынке топлива. Котировки испытывают давление на фоне переговоров по ядерной программе Ирана, прогресс в которых может привести к снятию санкций США с нефтяного сектора... Котировки испытывают давление на фоне переговоров по ядерной программе Ирана, прогресс в которых может привести к снятию санкций США с нефтяного сектора... читать дальше

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Объем госзакупок в 1-м квартале текущего года составил 2,97 трлн рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в отчете Минфина РФ о результатах мониторинга закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с законом "О контрактной системе"... читать дальше

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Чистый убыток ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) по РСБУ вырос в 1-м квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,3 раза, до 296,8 млн руб. против 55,5 млн руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Выручка компании в отчетном периоде стал больше... Выручка компании в отчетном периоде стал больше... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,63 коп. и составил 11,2645 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2135 руб., максимальный - 11,3895 руб. Было заключено 13038 сделок. Объем торгов составил 26479,14... Минимальный курс юаня составил 11,2135 руб., максимальный - 11,3895 руб. Было заключено 13038 сделок. Объем торгов составил 26479,14...

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РФ в первом квартале этого года экспортировала в Японию 4,5 тыс. тонн сурими, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных японской статистики. Этот показатель стал рекордным. Стоимость экспорта также... Стоимость экспорта также... читать дальше

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Положительный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ РФ для Сбербанка составляет 18 млрд рублей, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов. "На текущий момент действительно у нас положительное значение чувствительности - порядка 18 млрд... "На текущий момент действительно у нас положительное значение чувствительности - порядка 18 млрд... читать дальше

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Чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ выросла в I квартале 2025 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, до 5,4 млрд руб. против 4,8 млрд руб. годом ранее, сказано в отчете компании. Выручка НМТП увеличилась на... Выручка НМТП увеличилась на... читать дальше

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Американские фондовые индексы меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в понедельник после активного роста по итогам прошлой недели. На этой неделе рынок ждет публикации важных статданных. В частности, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике... На этой неделе рынок ждет публикации важных статданных. В частности, в среду будет обнародован предварительный отчет о динамике... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8697,74 (-110,93) руб./грамм; на серебро - 88,47 (-0,27) руб./грамм; на платину - 2574,32 (-24,63) руб./грамм; на палладий - 2502,66 (-13,91) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 93,1801 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 117,92 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 апреля, составляет 82,5467 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Запасы драгметаллов в банках РФ на начало апреля 2025 года оценивались в 345 млрд рублей, говорится в материалах Банка России. Исходя из учетных цен, это 42 тонны драгметаллов в золотом эквиваленте. Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за... Из материалов ЦБ можно сделать вывод (с некоторыми допущениями), что за... читать дальше

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Американская International Business Machines объявила о намерении инвестировать в США $150 млрд в ближайшие пять лет. Инвестиции включают в себя вложение свыше $30 млрд в НИОКР в сфере серверов и квантовых компьютеров. IBM, один из крупнейших работодателей в... IBM, один из крупнейших работодателей в... читать дальше

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