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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 94,7129 руб.
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24 апреля 2025 года 17:24

ЦБ РФ установил курс евро с 25 апреля в размере 94,7129 руб.

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24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 апреля, составляет 94,7129 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,06 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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24 апреля 2025 года 18:26
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24 апреля 2025 года 18:09
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24 апреля 2025 года 17:55
МВФ повысил прогноз роста ВВП Узбекистана на 2025 г.
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24 апреля 2025 года 17:49
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Как говорится в пресс-релизе Union Pacific, чистая прибыль в январе-марте составила $1,63 млрд, или $2,7 на...    читать дальше
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