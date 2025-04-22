Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1232 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,045 руб., максимальный - 11,2165 руб. Было заключено 71499 сделок. Объем торгов составил 109672,38 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,133 руб. за юань.

22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,18 коп. и составил 11,1232 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 54684,044 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 474,480 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,18 коп. и составил 11,1232 руб. Минимальный курс юаня составил 11,045 руб., максимальный - 11,2165 руб. Было заключено 71499 сделок. Объем торгов составил 109672,38... Минимальный курс юаня составил 11,045 руб., максимальный - 11,2165 руб. Было заключено 71499 сделок. Объем торгов составил 109672,38...

.

Рынок акций РФ завершил торги ростом вместе с нефтью из-за локальной фиксации прибыли игроками после подъема с начала недели на ожиданиях прогресса в процессе мирного урегулирования военного конфликта на Украине. В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика... В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,84 коп. и составил 11,1096 руб. Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,1605 руб. Было заключено 16282 сделки. Объем торгов составил 27517,91... Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,1605 руб. Было заключено 16282 сделки. Объем торгов составил 27517,91...

.

Китай в марте импортировал из РФ шоколада на $824,2 тыс., что в 2,1 раза меньше, чем в марте прошлого года (на $1,741 млн), сообщается в материалах государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В то же время по итогам первого квартала импорт превысил показатель... В то же время по итогам первого квартала импорт превысил показатель... читать дальше

.

Американские фондовые индексы активно поднимаются в начале торгов во вторник, восстанавливаясь после падения днем ранее. Основные индексы в понедельник упали более чем на 2% из-за отсутствия позитивных новостей по торговым переговорам и ввиду нападок президента США... Основные индексы в понедельник упали более чем на 2% из-за отсутствия позитивных новостей по торговым переговорам и ввиду нападок президента США... читать дальше

.

ЦБ РФ с 23 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8657,7 (+74,64) руб./грамм; на серебро - 84,62 (+0,73) руб./грамм; на платину - 2511,68 (+21,65) руб./грамм; на палладий - 2490,73 (+21,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 94,04 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 36,86 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 81,462 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,23 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Американская аэрокосмическая корпорация Boeing Co. продаст часть активов подразделения Digital Aviation Solutions инвесткомпании Thoma Bravo. Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, сделка, сумма которой оценивается в $10,55 млрд, касается... Как говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании, сделка, сумма которой оценивается в $10,55 млрд, касается... читать дальше

.

Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному снижению прогноза по росту мирового... читать дальше

.

2 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 22 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-943 на 16 млрд 41,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,41 пункта (0,459%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2935,87 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2952,61 (+1,03%) пункта,... читать дальше

.

По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,74/86,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 42 коп., Cредний курс продажи...

.

Министерство финансов России 23 апреля проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238 и ОФЗ-ПД серии 26245 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39... читать дальше

.

Правительство Германии ухудшило прогноз для экономики на 2025 год и теперь ожидает стагнации, в то время как ранее предполагался рост на 0,3%, сообщает Handelsblatt во вторник со ссылкой на правительственные источники. В 2026 году, согласно новым оценкам, ВВП увеличится... В 2026 году, согласно новым оценкам, ВВП увеличится... читать дальше

.