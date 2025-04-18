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Главная / Все новости / Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 апреля
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18 апреля 2025 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 19 апреля
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18 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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18 апреля 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 апреля снизилась на 0,40% и составила 53306,652 млрд руб.
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.18 апреля 2025 года 18:35
Акционеры ПАО "Группа ЛСР" на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам 2024 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд рублей. Датой закрытия реестра для получения... читать дальше
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.18 апреля 2025 года 17:54
Правительство РФ предложило передать "Судостроительному заводу "Северная верфь" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация", ОСК) в качестве вклада в уставный капитал судозавода находящиеся в федеральной собственности акции 5 компаний, говорится в проекте указа... читать дальше
.18 апреля 2025 года 17:48
ЦБ РФ с 19 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8623,17 (-139,32) руб./грамм; на серебро - 84,28 (-2,62) руб./грамм; на платину - 2501,66 (-43,05) руб./грамм; на палладий - 2480,79 (-74,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.18 апреля 2025 года 17:45
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 92,2232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 102,81 коп. Это автоматическое сообщение.
.18 апреля 2025 года 17:45
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 81,1371 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 88,29 коп. Это автоматическое сообщение.
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.18 апреля 2025 года 17:15
В течение ближайшей недели с 21.04 по 27.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.18 апреля 2025 года 17:00
В понедельник, 21 апреля, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Европейском Союзе праздник - Пасхальный понедельник. В пятницу, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. . . Это автоматическое сообщение.
.18 апреля 2025 года 16:36
8 апреля. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 18 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-941 на 26 млрд 86,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.18 апреля 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 5 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.18 апреля 2025 года 16:30
В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 289 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 19 по 25 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 289 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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