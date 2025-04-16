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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 апреля
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16 апреля 2025 года 17:20

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 апреля

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16 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8549,01 (+70,65) руб./грамм; на серебро - 85,79 (+0,39) руб./грамм; на платину - 2549,09 (+35,38) руб./грамм; на палладий - 2559,71 (+48,64) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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