Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 апреля

10 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8406,33 (+59,91) руб./грамм; на серебро - 82,49 (-1,42) руб./грамм; на платину - 2514,66 (-40,14) руб./грамм; на палладий - 2462,72 (-75,47) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 51804,442 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2333,369 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,60 коп. и составил 11,5289 руб. Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,5835 руб. Было заключено 52855 сделок. Объем торгов составил 84224,99 млн... Минимальный курс юаня составил 11,43 руб., максимальный - 11,5835 руб. Было заключено 52855 сделок. Объем торгов составил 84224,99 млн...

.

Рынок акций РФ завершил торги в плюсе, несмотря на просевшую нефть и наметившуюся коррекцию в США после роста на заявлениях президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры. Индекс МосБиржи... читать дальше

.

Пошлины США на товары из Китая в общей сложности составляют на данный момент 145%, сообщает в четверг телеканал CNBC со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. В администрации президента США пояснили, что накануне американский лидер повысил "ответные" пошлины... В администрации президента США пояснили, что накануне американский лидер повысил "ответные" пошлины... читать дальше

.

Белый дом решил повременить с введением дополнительных ограничений на экспорт чипов H20 разработки Nvidia Corp., передает NPR со ссылкой на информированные источники. По их словам, решение принято после ужина в резиденции Трампа Мар-а-Лаго во Флориде в минувшую пятницу с... читать дальше

.

В ЕС временно приостанавливают объявленные контрмеры против таможенных пошлин США в расчете на переговоры с Вашингтоном, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл. "Мы хотим вести переговоры, мы хотим обсуждать. Мы оценили эту приостановку применения пошлин... читать дальше

.

Банк России с 15 апреля перейдет к проведению недельных аукционов репо вместо депозитных аукционов, сообщается на сайте регулятора. ЦБ поясняет, что это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту... ЦБ поясняет, что это связано с ожидаемым дальнейшим снижением структурного профицита и переходом банковского сектора к дефициту... читать дальше

.

Розничные цены на яйца в США в марте достигли нового рекордного уровня, однако аналитики отмечают наличие обнадеживающих сигналов, пишет WSJ. В прошлом месяце яйца подорожали на 5,9% по сравнению с февралем, когда рост цен на них превысил 10%. По сравнению с мартом 2024... В прошлом месяце яйца подорожали на 5,9% по сравнению с февралем, когда рост цен на них превысил 10%. По сравнению с мартом 2024... читать дальше

.

Mubadala Energy (суверенный фонд правительства Абу-Даби) подписал соглашение о покупке 24,1% в компании, владеющей бизнесом по добыче сланцевого газа в США и планируемого СПГ-проекта, сообщила компания. Так, Mubadala планирует купить 24,1% компании Kimmeridge''s SoTex... Так, Mubadala планирует купить 24,1% компании Kimmeridge''s SoTex... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9,34 коп. и составил 11,5261 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4365 руб., максимальный - 11,5755 руб. Была заключена 15651 сделка. Объем торгов составил 35352,9... Минимальный курс юаня составил 11,4365 руб., максимальный - 11,5755 руб. Была заключена 15651 сделка. Объем торгов составил 35352,9...

.

Россия в январе-феврале 2025 года экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $1,6 млрд, что на 11,4% больше показателя за аналогичный период 2024 года ($1,4 млрд), говорится в материалах Федеральной таможенной службы... читать дальше

.

Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин провёл рабочую встречу в формате ВКС с министром энергетики Шри-Ланки Кумара Джаякоди и представителями компаний ланкийского энергетического сектора, сообщило российское министерство. Стороны обсудили перспективы совместных... Стороны обсудили перспективы совместных... читать дальше

.

Экспорт химической продукции и каучуков из РФ в январе-феврале 2025 года вырос относительно аналогичного периода 2024 года на 22,4% и составил $4,6 млрд, говорится в материалах ФТС, опубликованных на сайте таможенной службы. Как сообщалось, в январе было экспортировано... Как сообщалось, в январе было экспортировано... читать дальше

.

Азиатский банк развития (АБР) прогнозирует рост экономики Монголии в 2025 году на 6,6%, в 2026 году - на 5,9%, говорится в обзоре Asian Development Outlook 2025 на сайте банка. В сентябре прошлого года АБР прогнозировал, что рост ВВП республики в 2025 году составит 6%.... В сентябре прошлого года АБР прогнозировал, что рост ВВП республики в 2025 году составит 6%.... читать дальше

.

ЦБ РФ с 11 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8406,33 (+59,91) руб./грамм; на серебро - 82,49 (-1,42) руб./грамм; на платину - 2514,66 (-40,14) руб./грамм; на палладий - 2462,72 (-75,47) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 апреля, составляет 85,0159 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 107,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.