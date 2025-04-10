Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1752,2 млрд руб.

10 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 10 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 1752,2 млрд руб.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс. - до 223 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Показатель совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics. Данные предыдущей недели... читать дальше

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Госкомпания "Автодор" приступила к проектированию I этапа второй кольцевой автодороги вокруг Петербурга (КАД-2), сообщил вице-губернатор города Николай Линченко. "К проектированию I этапа приступил "Автодор" - это соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством... "К проектированию I этапа приступил "Автодор" - это соединения М11 с Мурманским шоссе и со строительством... читать дальше

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В пятницу, 11 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 3,9 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 11 апреля, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 48,85 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Аналитики Goldman Sachs Group Inc., UBS и Mizuho понизили прогнозные цены акций Tesla Inc., отметив, в частности, возможные последствия торговых споров и рост конкуренции. Прогноз UBS ухудшен до $190 с $225, Goldman Sachs - до $260 с $275, Mizuho - до $375 с $430. Акции... Акции... читать дальше

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Снижение цен на нефть ускорилось днем в четверг на фоне сохранения неопределенности в мировой торговле. Накануне обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года и несколько восстановившись после падения до четырехлетних минимумов по... Накануне обе марки подорожали более чем на 4%, показав лучший рост с осени прошлого года и несколько восстановившись после падения до четырехлетних минимумов по... читать дальше

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Швейцарская Barry Callebaut, крупнейший мировой поставщик шоколада и продукции из какао-бобов, в первом финансовом полугодии сократила чистую прибыль в 2,5 раза, хотя и увеличила выручку примерно в 1,6 раза. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль за... читать дальше

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РФ с 1 января по 6 апреля этого года экспортировала 11,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито". В частности, экспорт пшеницы в Нигерию вырос в 4 раза, до 210 тыс. тонн, в Тунис - в 1,8 раза, до 191... В частности, экспорт пшеницы в Нигерию вырос в 4 раза, до 210 тыс. тонн, в Тунис - в 1,8 раза, до 191... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности АК "АЛРОСА" на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе. "Рейтинг кредитоспособности компании обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, сильными рыночными и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 112,78 пункта (4,255%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2763,47 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2800,77 (+5,66%) пункта,... читать дальше

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Доля дропов, которые открывают счета одновременно в двух и более банках, по сравнению с прошлым годом выросла с 1% до 35%, заявил заместитель начальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций ЦБ РФ Андрей Рассказов. Дроппер (дроп) - это... Дроппер (дроп) - это... читать дальше

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Минсельхоз РФ обещает в 2026 году использовать понижающий коэффициент при распределении квоты на экспорт зерна для тех компаний, которые полностью не выберут квоты, предоставленные в этом году. "В 2026 году Минсельхоз будет рассчитывать объем основной части тарифной... "В 2026 году Минсельхоз будет рассчитывать объем основной части тарифной... читать дальше

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Банки в 2024 году заблокировали счета более 700 тыс. дропов, заявил заместитель начальника управления выявления и анализа подозрительных и высокорисковых операций ЦБ Андрей Рассказов. "Банки усовершенствовали свои противолегализационные процедуры, многократно увеличили... "Банки усовершенствовали свои противолегализационные процедуры, многократно увеличили... читать дальше

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Общие сборы агростраховщиков увеличились 4,9% в 2024 году по сравнению с 2023 годом - до 13,6 млрд рублей, согласно данным статистики Банка России. Общие выплаты по сельхозстрахованию за тот же период составили почти 8,8 млрд рублей, увеличившись на 75,1%. Уровень... Общие выплаты по сельхозстрахованию за тот же период составили почти 8,8 млрд рублей, увеличившись на 75,1%. Уровень... читать дальше

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Потребительские цены в Белоруссии за март 2025 года выросли на 0,8% после роста на 1,3% в феврале и на 0,7% в январе, говорится в материалах Национального статистического комитета страны (Белстат). Инфляция в январе-марте составила 2,8%, что 0,6 процентного пункта... Инфляция в январе-марте составила 2,8%, что 0,6 процентного пункта... читать дальше

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Экономика Германии увеличится всего на 0,1% в 2025 году, прогнозируют ведущие исследовательские институты ФРГ, предупредив о рисках дальнейшего ухудшения ситуации. Предыдущий прогноз, подготовленный мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), Институтом... Предыдущий прогноз, подготовленный мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), Институтом... читать дальше

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