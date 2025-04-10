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Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4935,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2931,21 млрд руб.
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10 апреля 2025 года 09:36

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4935,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2931,21 млрд руб.

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10 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 апреля составили по Российской Федерации 4935,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4689,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5236,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5040,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 апреля составили 2931,21 млрд руб. против 3527,7987200000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
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