Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4935,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 2931,21 млрд руб.

10 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 апреля составили по Российской Федерации 4935,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4689,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5236,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5040,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 апреля составили 2931,21 млрд руб. против 3527,7987200000002 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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