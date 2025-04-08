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08 апреля 2025 года 17:56

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 апреля

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8 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8283,73 (-180,42) руб./грамм; на серебро - 83,32 (-3,52) руб./грамм; на платину - 2527,91 (-65,79) руб./грамм; на палладий - 2511,43 (-43,47) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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