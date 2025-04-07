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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 50660,242 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2358,563 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,42 коп. и составил 11,7056 руб. Минимальный курс юаня составил 11,572 руб., максимальный - 11,8435 руб. Было заключено 64188 сделок. Объем торгов составил 93648,68... Минимальный курс юаня составил 11,572 руб., максимальный - 11,8435 руб. Было заключено 64188 сделок. Объем торгов составил 93648,68...

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Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в красной зоне. Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже падением на фоне негативной внешней конъюнктуры из-за мировых торговых войн, обострение которых произошло после введения США на прошлой неделе... Рынок акций РФ начал торги утренней сессии на Мосбирже падением на фоне негативной внешней конъюнктуры из-за мировых торговых войн, обострение которых произошло после введения США на прошлой неделе... читать дальше

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Американская администрация введет дополнительные 50-процентные пошлины против Пекина, если китайская сторона не откажется от пошлин в 34% на американские товары, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп. "Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин (...)... "Если Китай не откажется от увеличения своих пошлин (...)... читать дальше

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Комитет по назначениям международного Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) единогласно рекомендовал назначить главу Банка Англии Эндрю Бейли на должность председателя, говорится в сообщении организации. Его кандидатура будет формально утверждена на... читать дальше

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Член Еврокомиссии (ЕК) по торговле Марош Шефчович заявил, что ЕС остается открытым для переговоров с США по таможенным тарифам, однако не будет ждать бесконечно и бездействовать, планирует ввести ответные меры 15 апреля и 15 мая. "Пока мы не увидим ощутимого прогресса,... "Пока мы не увидим ощутимого прогресса,... читать дальше

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В администрации США называют не соответствующими действительности сообщения СМИ о готовности отложить на 90 дней введение ответных пошлин в отношении торговых партнеров, передает в понедельник CNBC со ссылкой на Белый дом. "Я поговорил с секретарем Белого дома Кэролайн... "Я поговорил с секретарем Белого дома Кэролайн... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" сохранил все ключевые стратегические цели на 2026 год, говорится в отчете банка за 2024 год. "В ходе запланированной ежегодной процедуры корректировки стратегии, были внесены технические корректировки и актуализированы действия и метрики... "В ходе запланированной ежегодной процедуры корректировки стратегии, были внесены технические корректировки и актуализированы действия и метрики... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,88 коп. и составил 11,7201 руб. Минимальный курс юаня составил 11,577 руб., максимальный - 11,8455 руб. Было заключено 16794 сделки. Объем торгов составил 24460,93... Минимальный курс юаня составил 11,577 руб., максимальный - 11,8455 руб. Было заключено 16794 сделки. Объем торгов составил 24460,93...

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ЦБ РФ с 8 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8464,15 (+15,41) руб./грамм; на серебро - 86,84 (-1,15) руб./грамм; на платину - 2593,7 (-10,21) руб./грамм; на палладий - 2554,9 (-5,65) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 94,7742 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 178,87 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 апреля, составляет 86,1891 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 191,17 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Германская Audi, которая входит в группу Volkswagen, задерживает в портах США автомобили, прибывшие после 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на все машины, сообщило американское отраслевое издание Automotive News. По его... По его... читать дальше

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Экспортные цены на российскую пшеницу на минувшей неделе продолжили снижение. Как сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре "Русагротранса", цены на пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в апреле опустились на $2, до $252 за тонну (FOB). Снизились также цены на... Снизились также цены на... читать дальше

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Цена золота умеренно понижается в понедельник, но остается выше психологически важной отметки $3 тыс. за унцию. Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 0,2% - до $3029,2 за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене около... Котировки июньских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 0,2% - до $3029,2 за унцию. С начала года драгметалл прибавил в цене около... читать дальше

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Колумбия в марте увеличила производство кофе сорта арабика на 22,9% относительно того же месяца прошлого года - до 1,064 млн стандартных 60-килограммовых мешков, сообщила Национальная федерация кофе в понедельник. Экспорт вырос на 25,5% и достиг 1,268 млн... Экспорт вырос на 25,5% и достиг 1,268 млн... читать дальше

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