Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5775 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,69 руб. Было заключено 80264 сделки. Объем торгов составил 98085,2 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,473 руб. за юань.

1 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,79 коп. и составил 11,5775 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56011,565 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 13,828 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,79 коп. и составил 11,5775 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,69 руб. Было заключено 80264 сделки. Объем торгов составил 98085,2 млн... Минимальный курс юаня составил 11,4445 руб., максимальный - 11,69 руб. Было заключено 80264 сделки. Объем торгов составил 98085,2 млн...

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Рынок акций РФ после дневной консолидации вернулся к вечеру к распродажам бумаг и закончил день снижением индексов из-за опасений затягивания процесса урегулировании конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступала подросшая нефть. В Азии во вторник преобладала... В Азии во вторник преобладала... читать дальше

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Золоторудная компания "Павлик" по итогам 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 21,8 млрд рублей против убытка годом ранее, говорится в ее отчете. Выручка подскочила в 1,8 раза, до 87,3 млрд рублей. Компания не раскрывает объем продаж и средние цены... Выручка подскочила в 1,8 раза, до 87,3 млрд рублей. Компания не раскрывает объем продаж и средние цены... читать дальше

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Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в марте 2025 года составил 1,407 млрд кубометров, что более чем в полтора раза выше, чем годом ранее (823 млн куб. м) и находится на сопоставимом уровне с оборотом января 2025-го (1,494 млрд куб. м),... читать дальше

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ЦБ РФ с 2 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 8500,03 (+56,91) руб./грамм; на серебро - 92,92 (-1,62) руб./грамм; на платину - 2709,55 (-3,48) руб./грамм; на палладий - 2690,45 (-0,59) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 84,8707 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 62,56 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 апреля, составляет 91,9643 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 46,33 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" по МСФО за 2024 год упала в 28 раз, до 731 млн рублей, сообщила компания. "На динамику чистой прибыли существенное влияние оказал рост процентных расходов, связанный с увеличением стоимости заимствований, а также рост расходов по налогу на... "На динамику чистой прибыли существенное влияние оказал рост процентных расходов, связанный с увеличением стоимости заимствований, а также рост расходов по налогу на... читать дальше

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Общий объем торгов на рынках Московской биржи в марте 2025 года вырос на 19,8% и составил 149,0 трлн рублей (в марте 2024 г. - 124,5 трлн руб.), сообщается в пресс-релизе Мосбиржи. Рост к февралю составил 2,4% (объем торгов в феврале - 132,5 трлн рублей). Объем торгов... Объем торгов... читать дальше

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Цены на нефть слабо повышаются в ходе волатильной сессии вторника, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения, ожидая прояснения санкционной и торговой политики Вашингтона. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на... Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11,66 коп. и составил 11,583 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4835 руб., максимальный - 11,74 руб. Было заключено 12133 сделки. Объем торгов составил 20840,04... Минимальный курс юаня составил 11,4835 руб., максимальный - 11,74 руб. Было заключено 12133 сделки. Объем торгов составил 20840,04...

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Чистая прибыль АО "Международный аэропорт Внуково" в 2024 году выросла в 2,2 раза относительно результата 2023 года, до 3,9 млрд руб., говорится в отчетности аэропорта по РСБУ. Выручка поднялась почти на 19%, до 12,1 млрд руб. При этом авиационные доходы (от сборов с... Выручка поднялась почти на 19%, до 12,1 млрд руб. При этом авиационные доходы (от сборов с... читать дальше

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Минфин РФ прогнозирует объем выдач ипотечных кредитов в 2025 году на уровне 3,8-4 трлн рублей, заявил замминистра финансов Иван Чебесков в эфире телеканала "Россия 24". "С начала года - с января по март - мы видим рост год к году порядка 10-15% по выдачам семейной... "С начала года - с января по март - мы видим рост год к году порядка 10-15% по выдачам семейной... читать дальше

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Развитие нефтедобычи в новых углеводородных регионах требуют инвестиций, для чего необходима соответствующая мотивация. "Сегодня нефтяная отрасль активно развивается в новых регионах - в Арктике и Восточной Сибири, а также в традиционных местах нефтедобычи - Поволжье и... "Сегодня нефтяная отрасль активно развивается в новых регионах - в Арктике и Восточной Сибири, а также в традиционных местах нефтедобычи - Поволжье и... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5... Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5... читать дальше

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