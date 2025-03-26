ЦБ РФ установил курс евро с 27 марта в размере 92,0029 руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 марта, составляет 92,0029 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 33,80 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 59102,449 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 219,930 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3,77 коп. и составил 11,5155 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 53486 сделок. Объем торгов составил 77732,98 млн... Минимальный курс юаня составил 11,4 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 53486 сделок. Объем торгов составил 77732,98 млн...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец февраля 2025 года составила 1 млрд 210,5 млн рублей и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 840,0 млн рублей, или в 3,3 раза, сообщил в среду Росстат. Относительно конца февраля 2024 года долги по... Относительно конца февраля 2024 года долги по... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 18 по 26 марта выросли на 0,11% после повышения на 0,07% с 11 по 17 марта и на 0,18% с 4 по 10 марта, сообщил в среду Росстат. По отношению к началу года цены к 26 марта выросли на 1,57% (общая инфляция за этот период составила... По отношению к началу года цены к 26 марта выросли на 1,57% (общая инфляция за этот период составила... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию после двух недель снижения снова начали расти. Как сообщил Росстат в среду, с 18 по 24 марта эта продукция подорожала на 0,5% (снижение на 0,7% неделей ранее). Как сообщил Росстат в среду, с 18 по 24 марта эта продукция подорожала на 0,5% (снижение на 0,7% неделей ранее). Так, цены на картофель выросли на 4,2% (на 3,6%), свеклу - на 2,8% (на... Так, цены на картофель выросли на 4,2% (на 3,6%), свеклу - на 2,8% (на... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в феврале 2025 года снизились на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения 12,2% в январе, на 12,5% в декабре 2024 года, на 1,9% в ноябре и на 1,8% в октябре, сообщил Росстат. До этого цены производителей на бензин в РФ... До этого цены производителей на бензин в РФ... читать дальше

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РФ в феврале этого года по сравнению с аналогическим месяцем прошлого года (в феврале 2024 года было 29 дней) снизила производство продуктов питания на 1,9%, напитков - на 11,3%, сообщил Росстат в среду. За два месяца производство снизилось на 0,2% и 6,1%... За два месяца производство снизилось на 0,2% и 6,1%... читать дальше

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Предприятия РФ в январе 2025 года получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 2 трлн 833,1 млрд рублей, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщил в среду Росстат. Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи... Сальдированная прибыль компаний в сфере добычи... читать дальше

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Инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%. За период с 18 по 24... За период с 18 по 24... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе (после утреннего прироста) из-за фиксации прибыли игроками после локального подъема на новостях о прогрессе в российско-американских переговорах, предполагающих восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на... читать дальше

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Банк России может начать снижать ставку в сентябре после оценки ситуации с урожаем, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Я жду в сентябре (снижения ставки ЦБ)", - сообщил Пьянов журналистам в среду. "Я жду в сентябре (снижения ставки ЦБ)", - сообщил Пьянов журналистам в среду. "Я считаю, что важные изменения в судьбе... "Я считаю, что важные изменения в судьбе... читать дальше

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Зарубежные государства готовы прийти в совместные с Россией проекты по освоению Арктики, но надо будет определить, кого из них и на каких условиях туда допустить, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он выступил в среду на... Он выступил в среду на... читать дальше

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Прогноз по добыче угля в РФ на 2025 г. скорее всего будет скорректирован в сторону снижения, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По углю у нас прогноз, который был на этот год - добыча 440 млн т, я думаю, будет корректироваться в сторону снижения.... "По углю у нас прогноз, который был на этот год - добыча 440 млн т, я думаю, будет корректироваться в сторону снижения.... читать дальше

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Использование АЭС малой мощности поможет решить проблему эффективного, без потерь, энергоснабжения как небольших, так и достаточно крупных населенных пунктов в Арктике, считает помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "У нас страна... "У нас страна... читать дальше

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Министерство финансов России в I квартале 2025 года разместило облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 1,389 трлн рублей по номиналу (без учета дополнительных размещений после аукционов 26 марта) при квартальном плане в 1 трлн рублей по номиналу. Объем выручки (объем... читать дальше

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Китайская New New Shipping Line рассматривает возможность инвестиций в портовую инфраструктуру на маршруте Северного морского пути (СМП), сообщил представитель New New Shipping Кэ Цзинь, выступая на сессии по истории СМП в рамках международного Арктического форума в... читать дальше

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