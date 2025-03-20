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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5901 руб.
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20 марта 2025 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5901 руб.
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20 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13,11 коп. и составил 11,5901 руб. Минимальный курс юаня составил 11,479 руб., максимальный - 11,657 руб. Было заключено 87987 сделок. Объем торгов составил 110508,55 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5025 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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